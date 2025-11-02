×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:43, 2 ноября 2025

Волонтеры обнаружили слой мазута под камнями у поселка Волна

Пятна мазута на побережье. Скриншот фото штаба "Дельфины" от 02.11.25, https://t.me/shtab_delfin/1418.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Недалеко от порта Тамань под камнями обнаружен мазутный слой, сообщили волонтеры. Они усомнились в достоверности данных ученых о том, что летом 2025 года  зафиксирован один из самых низких за последние 18 лет уровень загрязнения нефтепродуктами в Черном море.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры. 31 октября новые выбросы мазута зафиксированы на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края. Власти назвали выбросы "точечными", волонтеры называют их значительными. 1 ноября оперштаб также сообщил о незначительных выбросах мазута в Анапе и Темрюкском районе.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили мазутный слой под камнями на побережье у поселка Волна, недалеко от порта Тамань, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале штаба. Они отметили, что мазутный слой жидкий и с резким запахом. "Чистая внешняя поверхность не служит гарантией того, что снизу будет абсолютная чистота", - резюмировали волонтеры, сообщив, что ведутся работы по уборке.

Штаб обратил внимание на исследование, согласно которому в этом году зафиксирован один из самых низких за последние 18 лет уровень загрязнения нефтепродуктами в Черном море. К такому выводу пришли ученые Южного федерального университета и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из отчета об исследовании, размещенного на сайте Южного федерального университета, в его рамках с 2007 по 2025 год исследователи собрали и проанализировали 275 проб морской воды и 190 образцов нефтяных сгустков и плёнок с побережья Керченского пролива, Анапского и Новороссийского районов.

Пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров, резюмировали ученые.

"Высокие содержания УВ (углеводородов), кратно превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию), ожидаемо фиксировались в районах аварийных разливов мазута в первые недели после кораблекрушений (декабрь 2007 г., январь 2025 г.), а также в течение двух-трех теплых сезонов, последовавших за катастрофой 2007 года. Этот эффект мог быть вызван летней активизацией деструкции мазута, многочисленные следы которого, несмотря на очистные мероприятия, сохранились на ряде труднодоступных для техники участков побережья",- приводятся в публикации слова директора Института наук о Земле ЮФУ Андрея Кузнецова.

То, что летом 2025 года отмечен один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений, ученые связывают с несколькими факторами. "Во-первых, очистные работы на курортной Анапской пересыпи в 2024–2025 годах были гораздо масштабнее, чем в малоосвоенном Керченском проливе в 2007–2008 годах. Во-вторых, сыграло роль различие береговых ландшафтов. Песок Анапской пересыпи выступил в роли "якоря" и "фильтра", удерживая сгустки мазута и не давая им свободно мигрировать обратно в воду, в отличие от скалистых берегов Керченского пролива, где мазут годами оставался на поверхности", - указано в сообщении.

"Для прибрежных вод северо-восточного побережья Черного моря, на протяжение многих лет подвергающихся хроническому нефтяному загрязнению, произошедшие в 2007 и 2024 годах аварийные разливы мазута, содержащего мало водорастворимых компонентов, не привели к резкому увеличению концентраций УВ по сравнению со сложившимся за два десятилетия фоном", — отметил Андрей Кузнецов.

Между тем, по данным исследователей, сохранение достаточно "свежего" мазута, смешанного с песком и потерявшего плавучесть, на надводной и подводной поверхности пляжей и в их толще, а также на скальных поверхностях клифов, волноприбойных террас и берегозащитных сооружений на ближайшие два-три года создает угрозу вторичного загрязнения морской воды продуктами распада, резюмировали ученые.

Волонтеры усомнились в достоверности данных об уровне загрязнения. "Что мы видим на берегу сегодня? Мазут в водорослях.  Ежедневные мелкие выбросы на десятки километров. Загрязнение пляжей в районе Волны, Тузлы.  И десятки мешков с отходами, которые мы собираем вручную. Вопрос не в том, противоречит ли реальность научным данным. Вопрос в другом: что именно меряется, где и как? Потому что "чистая проба воды в Анапе" и засохший мазут на скале Тузлы - это две разные реальности", - указали волонтеры.

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Жители Юбилейного продолжают протесты против застройки набережной. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" активистами.
01:37, 3 ноября 2025
Жители Краснодара заявили о продолжении борьбы против застройки набережной
15:51, 2 ноября 2025
14 беспилотников сбиты в Краснодарском крае
13:56, 2 ноября 2025
Последствия атаки дронов зафиксированы в семи населенных пунктах Кубани
10:03, 2 ноября 2025
Минобороны рапортовало о 50 сбитых дронах в трех регионах юга России
09:03, 2 ноября 2025
Сняты ограничения на полеты в четырех аэропортах ЮФО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

Ираклий Карселадзе. Фото: https://1tv.ge/
31 октября 2025, 11:56
Грузинские силовики отчитались об аресте бывшего замглавы министерства инфраструктуры

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше