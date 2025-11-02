Волонтеры обнаружили слой мазута под камнями у поселка Волна

Недалеко от порта Тамань под камнями обнаружен мазутный слой, сообщили волонтеры. Они усомнились в достоверности данных ученых о том, что летом 2025 года зафиксирован один из самых низких за последние 18 лет уровень загрязнения нефтепродуктами в Черном море.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе 29 октября точечные выбросы мазута обнаружены лишь на пляже "Высокий берег", заявил оперштаб. В Керченском проливе около шести километров берега загрязнено свежими выбросами, сообщили в тот же день волонтеры. 31 октября новые выбросы мазута зафиксированы на побережье в Темрюкском районе Краснодарского края. Власти назвали выбросы "точечными", волонтеры называют их значительными. 1 ноября оперштаб также сообщил о незначительных выбросах мазута в Анапе и Темрюкском районе.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Волонтеры штаба "Дельфины" обнаружили мазутный слой под камнями на побережье у поселка Волна, недалеко от порта Тамань, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале штаба. Они отметили, что мазутный слой жидкий и с резким запахом. "Чистая внешняя поверхность не служит гарантией того, что снизу будет абсолютная чистота", - резюмировали волонтеры, сообщив, что ведутся работы по уборке.

Штаб обратил внимание на исследование, согласно которому в этом году зафиксирован один из самых низких за последние 18 лет уровень загрязнения нефтепродуктами в Черном море. К такому выводу пришли ученые Южного федерального университета и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как следует из отчета об исследовании, размещенного на сайте Южного федерального университета, в его рамках с 2007 по 2025 год исследователи собрали и проанализировали 275 проб морской воды и 190 образцов нефтяных сгустков и плёнок с побережья Керченского пролива, Анапского и Новороссийского районов.

Пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров, резюмировали ученые.

"Высокие содержания УВ (углеводородов), кратно превышающие ПДК (предельно допустимую концентрацию), ожидаемо фиксировались в районах аварийных разливов мазута в первые недели после кораблекрушений (декабрь 2007 г., январь 2025 г.), а также в течение двух-трех теплых сезонов, последовавших за катастрофой 2007 года. Этот эффект мог быть вызван летней активизацией деструкции мазута, многочисленные следы которого, несмотря на очистные мероприятия, сохранились на ряде труднодоступных для техники участков побережья",- приводятся в публикации слова директора Института наук о Земле ЮФУ Андрея Кузнецова.

То, что летом 2025 года отмечен один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений, ученые связывают с несколькими факторами. "Во-первых, очистные работы на курортной Анапской пересыпи в 2024–2025 годах были гораздо масштабнее, чем в малоосвоенном Керченском проливе в 2007–2008 годах. Во-вторых, сыграло роль различие береговых ландшафтов. Песок Анапской пересыпи выступил в роли "якоря" и "фильтра", удерживая сгустки мазута и не давая им свободно мигрировать обратно в воду, в отличие от скалистых берегов Керченского пролива, где мазут годами оставался на поверхности", - указано в сообщении.

"Для прибрежных вод северо-восточного побережья Черного моря, на протяжение многих лет подвергающихся хроническому нефтяному загрязнению, произошедшие в 2007 и 2024 годах аварийные разливы мазута, содержащего мало водорастворимых компонентов, не привели к резкому увеличению концентраций УВ по сравнению со сложившимся за два десятилетия фоном", — отметил Андрей Кузнецов.

Между тем, по данным исследователей, сохранение достаточно "свежего" мазута, смешанного с песком и потерявшего плавучесть, на надводной и подводной поверхности пляжей и в их толще, а также на скальных поверхностях клифов, волноприбойных террас и берегозащитных сооружений на ближайшие два-три года создает угрозу вторичного загрязнения морской воды продуктами распада, резюмировали ученые.

Волонтеры усомнились в достоверности данных об уровне загрязнения. "Что мы видим на берегу сегодня? Мазут в водорослях. Ежедневные мелкие выбросы на десятки километров. Загрязнение пляжей в районе Волны, Тузлы. И десятки мешков с отходами, которые мы собираем вручную. Вопрос не в том, противоречит ли реальность научным данным. Вопрос в другом: что именно меряется, где и как? Потому что "чистая проба воды в Анапе" и засохший мазут на скале Тузлы - это две разные реальности", - указали волонтеры.

В августе спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".