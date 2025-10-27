×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
18:57, 27 октября 2025

Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц

Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок содержания в карцере осужденного политолога Бахруза Самедова продлен на один месяц. По словам близких, Самедов находится в подавленном состоянии. 

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 22 октября стало известно, что Самедов находится в карцере: бабушка заключенного приехала к нему в колонию №11, но ей сообщили, что до 25 октября встреча с  Самедовым невозможна. 

Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

26 октября бабушка Бахруза Самедова Зибейда Османова встретилась с ним в исправительном учреждении №11, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» активист Амрах Тахмазов.  

«Бахруз рассказал бабушке, что 25 октября истек срок его содержания в карцере, однако его пребывание там продлили еще на один месяц. Бахруз возмущен тем, что его без вины арестовали, осудили, а теперь еще без всяких оснований содержат в карцере. Бахруз негодует по поводу закрытых судебных процессов над ним, он требует, чтобы ему разъяснили какие государственные тайны он передал вражеской стране. Он лишь был противником войны, выступал за мир», - рассказал Тахмазов.

Заключенный также заявил бабушке, что пребывает в отчаянии и доведен до состояния, в котором готов свести счеты с жизнью. По словам Самедова, по истечении месяца его переведут в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы. 

«Начальник колонии объяснил бабушке Бахруза его заключение в карцер  тем, что в его камере находился также ветеран карабахской войны. Якобы между ними может «произойти конфликт», поскольку Бахруз осужден за госизмену. Но это нелепый аргумент,  - зачем ветерану конфликтовать с Бахрузом, который просто выступал за мир? С другой стороны, если они так опасаются конфликта, то могут ветерана перевести в колонию.  Несправедливо, Бахруза переводить в Умбакы. Единственной его родственницей является 82-летняя бабушка, ей в СИЗО в Кюрдаханы в 15 км от Баку было тяжело ехать, - как же она будет ездить к нему в Умбакы, который находится в 80 км и нормальной дороги туда нет», - посетовал  активист.

Бабушка Самедова подтвердила слова Тахмазова. Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

82-летняя Зибейда Османова - единственная родственница Бахруза Самедова, и он единственный ее родственник, сообщила в январе адвокат Самедова Зибейда Садыгова. "У этой женщины преклонного возраста нет никого, кроме Бахруза. Судьба так распорядилась, что Бахруза с годовалого возраста воспитывала бабушка. Сейчас у них, кроме друг друга, родственников нет", - рассказала она.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

