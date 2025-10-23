×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:50, 23 октября 2025

Осужденный в Азербайджане политолог Самедов помещен в карцер

Бахруз Самедов. Фото: https://jam-news.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политолог Бахруз Самедов заключен в штрафную камеру. Ему было отказано в свидании с бабушкой, которая является единственным его родственником.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедо был приговорён судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

 
Зибейда Османова, бабушка политолога, 22 октября направилась в исправительное учреждение номер 11, чтобы добиться встречи с внуком. Однако ей было отказано во встрече, сообщил сопровождавший бабушку Самедова активист Амрах Тахмазов. 

«Только после того, как мы позвонили в аппарат омбудсмена и пенитенциарную службу, к нам вышел замначальника колонии. Он заявил, что Бахруз до 25 октября будет содержаться в карцере и потому встреча с ним не разрешается», - рассказал Амрахов. На вопрос о причинах наказания Самедова, представитель руководства ИУ-11 лишь сказал, что это связано с «нарушениями правил внутреннего распорядка».

«В колонии даже оказывались принимать передачу с продуктами для Бахруза. После длительного спора, сотрудники все же взяли передачу», - сказал Амрахов. 

82-летняя Зибейда Османова – единственная родственница Бахруза Самедова, и он единственный ее родственник, сообщила в январе адвокат Самедова Зибейда Садыгова. "У этой женщины преклонного возраста нет никого, кроме Бахруза. Судьба так распорядилась, что Бахруза с годовалого возраста воспитывала бабушка. Сейчас у них, кроме друг друга, родственников нет", - рассказала она.

«В последний раз Бахзруз по телефону сказал, что его 1,5 месяца будет содержать в изоляции в отдельной комнате, а потом отправят в крытую тюрьму. Теперь его вовсе заключили в карцер», - сказала Османова корреспонденту «Кавказского узла».

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

