Бахруз Самедов пожаловался на условия содержания в колонии

Осужденный в Азербайджане политолог Бахруз Самедов помещен в крытую камеру, руководство колонии пригрозило, что там он проведет полтора месяца. Адвокат осужденного анонсировала обращение к омбудсмену.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедо был приговорён судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Бахруз Самедов помещен в крытую камеру исправительного учреждения № 11, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» бабушка осужденного Зибейда Османова.

Помещен в закрытую камеру колонии и полтора месяца будет находиться там

«Бахруз позвонил мне и сообщил, что помещен в закрытую камеру колонии и полтора месяца будет находиться там. Хотя, по их правилам, он должен содержаться в таком месте не более двух недель. Мало того, Бахрузу начальник заявил, что спустя 1,5 месяца его не выпустят в общую часть колонии, а вновь вернут в [пенитенциарный комплекс] Умбакы, где он опять он будет в камерных условиях», - рассказала она.

По словам женщины, Самедов в отчаянии. «Бахруз не понимает, почему его так мучают, он не совершал никакого преступления, ни в чем не виновен. Он выступал за мир между Арменией и Азербайджаном. И вот на уровне глав государств подписали (парафировали) мирное соглашение об окончании конфликта. Тогда зачем же Бахруза томить в тюрьме? Бахруз в безысходности. Он сказал, что наложит на себя руки. Бахруз уже прибегал к этому, его спасли. Но если с ним что-то случится, то и я не буду жить», - сказала Зибейда Османова.

82-летняя Зибейда Османова – единственная родственница Бахруза Самедова, и он единственный ее родственник, сообщила в январе адвокат Самедова Зибейда Садыгова. "У этой женщины преклонного возраста нет никого, кроме Бахруза. Судьба так распорядилась, что Бахруза с годовалого возраста воспитывала бабушка. Сейчас у них, кроме друг друга, родственников нет", - рассказала она.

Адвокат Зибейда Садыгова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что в ближайшие дни встретится с Самедовым и обратится также к омбудсмену. Она отметила, что, если осужденный уже доставлен в исправительное учреждение, то там и должен отбывать наказание.

«Карантин» используется для запугивания и обеспечения покорности заключенных

При поступлении заключенного в колонию его содержат на так называемом «карантине» не более двух недель, и потом он подлежит переводу в общежитие-барак, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«На самом деле понятия «карантин» в Исправительном кодексе нет. Формально якобы заключенным в этот период разъясняют правила внутреннего распорядка, постепенно адаптируют к режиму наказания. Однако на самом деле «карантин» используется для запугивания и обеспечения покорности заключенных, чтобы с их стороны не было никакого неповиновения. Только после "карантина" заключенных выпускают в общую зону, где в течение определенной части дня они могут свободно перемещаться по территории учреждения, общаться с другими заключенными», - сказал Гасанов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".