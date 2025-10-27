Минобороны отчиталось о четырех сбитых дронах в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили четыре беспилотника в Ростовской области, которая стала единственным из регионов юга России, где ночью произошли атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные обезвредили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Разрушений и раненых нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотника, в том числе четыре в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в 12 российских областях за пределами ЮФО.

Напомним, 24 октября военные сбили беспилотники в Новошахтинске и Таганроге, а также в восьми районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были обезврежены 34 БПЛА.

В Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. К утру без энергоснабжения оставалось около 1500 человек. Днем аварийные работы были завершены.