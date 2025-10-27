×

Главная   /   Лента новостей
01:31, 27 октября 2025

Член партии Гахарии отказалась от мандата парламентария

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Русудан Тевзадзе объявила об отказе от места в парламенте Грузии в выходе из партии "Гахария за Грузию", которая приняла решение вернуться к работе в парламенте.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля депутаты от "Грузинской мечты" прекратили полномочия 12 депутатов от оппозиционной партии "Гахария за Грузию". Мандаты лидера партии Георгия Гахарии и 11 представителей его политической силы были прекращены в связи с неявкой на заседания без уважительной причины. 20 октября стало известно, что 12 представителей оппозиционной партии "Гахария за Грузию", в том числе Русудан Тевзадзе, планируют начать работу в парламенте Грузии, которую они бойкотировали в течение почти года после выборов. 

На прошедших 4 октября муниципальных выборах партия "Гахария за Грузию" представила своих кандидатов во всех 64 муниципалитетах, в большинстве муниципалитетов партия совместно с коалицией "Лело - Сильная Грузия" выдвинула кандидатов на пост мэра. При этом лидер партии Георгий Гахария, который получил ВНЖ Германии, заявлял, что в Тбилиси в ближайшее время он не вернется. В июле против Гахарии в Грузии возбудили уголовное дело, ему вменяют попытку саботажа и мобилизации финансов на подрыв конституционного строя и нацбезопасности.

Русудан Тевзадзе объявила о сложении депутатских полномочий и выходе из партии «Гахария для Грузии», сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

По её словам, это решение никоим образом не направлено против политической силы «Гахария для Грузии», однако сегодня и сейчас, в свете крайне сложных внутренних и внешних вызовов для Грузии, она приняла по-человечески непростое, но, на мой взгляд, граждански верное решение.

«Вы знаете, что с 2021 года я являюсь членом Политсовета партии «Гахария для Грузии» и куратором направления «Образование и культура». Именно в статусе члена политической партии я старалась делать добрые дела для страны. Вы также знаете, что у меня есть депутатский мандат, который я получила в результате сложной и противоречивой совместной работы с коллегами и друзьями. Однако сегодня и сейчас, в свете крайне сложных для Грузии внутренних и внешних вызовов, я приняла по-человечески непростое, но, считаю, граждански правильное решение – во благо моих детей и будущего их поколения. Я слагаю с себя депутатский мандат и выхожу из партии", - процитировало агентство ее заявление.

Напомним, ранее представитель партии, депутат парламента прошлого созыва Теона Акубардия заявляла, что "За Грузию" не примет участия в работе парламента до тех пор, пока не будут удовлетворены главные требования протестующих – проведение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста. Непрерывные демонстрации с этими требованиями проходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года, активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. 

На прошедших 4 октября муниципальных выборах партия "Гахария за Грузию" представила своих кандидатов во всех 64 муниципалитетах, в большинстве муниципалитетов партия совместно с коалицией "Лело - Сильная Грузия" выдвинула кандидатов на пост мэра. При этом лидер партии Георгий Гахария, который получил ВНЖ Германии, заявлял, что в Тбилиси в ближайшее время он не вернется. В июле против Гахарии в Грузии возбудили уголовное дело, ему вменяют попытку саботажа и мобилизации финансов на подрыв конституционного строя и нацбезопасности.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

