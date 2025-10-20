Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

12 представителей оппозиционной партии “Гахария за Грузию“ планируют начать работу в парламенте Грузии, которую они бойкотировали в течение почти года после выборов.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля депутаты от "Грузинской мечты" прекратили полномочия 12 депутатов от оппозиционной партии "Гахария за Грузию". Мандаты лидера партии Георгия Гахарии и 11 представителей его политической силы были прекращены в связи с неявкой на заседания без уважительной причины.

На прошедших 4 октября муниципальных выборах партия "Гахария за Грузию" представила своих кандидатов во всех 64 муниципалитетах, в большинстве муниципалитетов партия совместно с коалицией "Лело - Сильная Грузия" выдвинула кандидатов на пост мэра. При этом лидер партии Георгий Гахария, который получил ВНЖ Германии, заявлял, что в Тбилиси в ближайшее время он не вернется. В июле против Гахарии в Грузии возбудили уголовное дело, ему вменяют попытку саботажа и мобилизации финансов на подрыв конституционного строя и нацбезопасности.

О том, что бойкот парламента 11-го созыва завершен, объявил сегодня на брифинге один из лидеров партии Георгий Шарашидзе. Он пояснил, что работу в парламенте начнут Гела Абуладзе, Джемал Ананидзе, Кетеван Баракадзе, Русудан Тевзадзе, Малхаз Тория, Шалва Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гига Парулава, Вика Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани, - преемники депутатов, чьи полномочия ранее были прекращены.

По словам Шарашидзе, партия признает ошибочным решение о бойкоте парламента, принятое после выборов 26 октября 2024 года. Отсутствие в законодательном органе представителей оппозиции, по его словам, создало условия для введения антидемократических законов и усугубления автократического режима.

“Бойкот парламента, переросший в бойкот всего политического процесса, фактически, убрал оппозицию с политической арены. В итоге, “Мечта” получила возможность действовать очень быстро, без всякого сопротивления (...) Мы должны признать, что исчезновение оппозиции из политического процесса оставило людей беззащитными перед режимом – ежедневно растет число новых политзаключенных”, - цитирует слова Георгия Шарашидзе “Интерпрессньюс”.

Политик выразил сожаление, что сразу после выборов 2024 года его партия не смогла убедить представителей других оппозиционных сил, прошедших в парламент, в ошибочности аннулирования мандатов. Полномочия 49 парламентариев от трех оппозиционных объединений (ЕНД, "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии") были аннулированы еще в начале февраля на основании собственных заявлений этих сил.

Представитель парламентского большинства, глава комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Давид Матикашвили, прокомментировал заявление партии “За Грузию” в пренебрежительном тоне, отметив, что законодательный орган “ничего не приобретет и не потеряет” с этим решением.

По мнению Матикашвили, представители партии Гахария не собираются участвовать в активном законотворчестве и будут лишь “озвучивать” в парламенте желания и цели “внешних сил”. „12 членов этой партии - уже депутаты, просто, они не ходили на заседания. (...) Мы видели в парламенте предыдущего созыва не только партию Гахарии, но и прочих радикалов. Они палец о палец не ударили для законотворческой деятельности”, - заявил он.

Ранее представитель партии, депутат парламента прошлого созыва Теона Акубардия заявляла, что "За Грузию" не примет участия в работе парламента до тех пор, пока не будут удовлетворены главные требования протестующих – проведение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста. Непрерывные демонстрации с этими требованиями проходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года, активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".