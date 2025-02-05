Парламент Грузии прекратил мандаты депутатов трех оппозиционных коалиций

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Депутаты парламента Грузии проголосовали за прекращение мандатов 49 парламентариев от трех оппозиционных коалиций. Если партия Гахарии, у которой осталось 12 мандатов, подаст аналогичное заявление, их полномочия будут прекращены немедленно, заявил премьер-министр.

Как писал "Кавказский узел", Центральная избирательная комиссия Грузии 26 ноября упразднила регистрацию партийных списков трех оппозиционных коалиций - "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения" и "Сильной Грузии". Партия "За Грузию" (также упоминается как "Гахария для Грузии" - прим. "Кавказского узла") не подавала такого заявления в Центризбирком. Лидер этой партии Георгий Гахария заявил, что его политическая сила откажется от мандатов, когда посчитает нужным и в такой форме, какую выберет.

Депутаты, избранные от "Грузинской мечты" проголосовали за прекращение мандатов оппозиции. Прекращены полномочия для 49 депутатов от "Единство — Национальное движение", "Коалиции за перемены" и «Сильной Грузии". Еще 12 мандатов у партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. У правящей партии "Грузинская мечта" по итогам октябрьских выборов 89 мандатов, сообщило сегодня агентство "Новости Грузии".

Если партия Гахарии внесет заявление о прекращении мандатов, они будут прекращены тотчас, а, если они пропустят больше половины заседаний сессии, будет принято соответствующее решение, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я считаю, что в парламенте нет места ни для одного "наца", хотя, 12 "нацев" все же остаются. Посмотрим, реально это решение не в наших руках. Вы знаете, что партия "Гахария для Грузии" не вносила заявление о прекращении парламентских мандатов, подождем развития событий. Если они внесут указанное заявление, мандаты будут прекращены тотчас, если пропустят больше половины заседаний сессии, и здесь будет принято соответствующее решение. Это то, что необходимо для оздоровления нашей демократической политической системы“,- отметил премьер.

"Наци" - это слово из политического жаргона в Грузии. Так называют членов и сторонников партии «Единое национальное движение», "Грузинская мечта" причисляет к "нацам" все оппозиционные партии, которые не признали итоги октябрьских выборов, пояснило агентство "Новости Грузия"

"Кавказский узел" также писал, что партия «За Грузию» не примет участие в работе парламента до тех пор, пока не будут удовлетворены главные требования протестующих – проведение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста, пояснила "Кавказскому узлу" представитель партии, депутат парламента прошлого созыва Теона Акубардия.

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