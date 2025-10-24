Правозащитники раскритиковали власти Чечни за идею притеснения девушек без платков

Решение властей Чечни проводить разъяснительные беседы с девушками без головных уборов и их родителями следует трактовать как психологическое насилие.

Как писал "Кавказский узел", помощник главы Чечни Амир Сугаипов, имеющий также статус "куратора молодежи" в республике, заявил, что будут проводиться "разъяснительные беседы" с девушками, которые не носят головных платков, и с их родителями.

"Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске - о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям", - процитировало Сугаипова государственное ИА "Чечня Сегодня".

Инициативу властей Чечни прокомментировали "Кавказскому узлу" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, глава комитета "Гражданское содействие" (организация включена в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов), еще один знакомый с реалиями Чечни правозащитник, а также чеченский политолог Руслан Кутаев.

Анонсированные властями «разъяснительные работы» с девушками без головных платков можно трактовать как административное или психологическое давление, указала Саида Сиражудинова.

Одежда не имеет отношения к нарушению общественной безопасности

"Те формы, в которых проводится "разъяснительная" работа - это и есть психологическое, и более того, иногда физическое насилие. У девушек, помимо прочего, выхватывают телефоны и их проверяют. В правовых рамках они не имели бы права принуждать и вырывать себе доступ к личной информации. Это нарушение границ и вторжение в личную жизнь. Тем более, что одежда не имеет отношения к нарушению общественной безопасности", - сказала она.

По ее словам, власти Чечни намерены добиться полного контроля "везде и всюду". «Они хотят устроить такой патриархальный порядок, где сохранность общества гарантируется оказанием давления на женщин, их притеснением и подавлением. Да, есть женщины, кто выражает себя даже в регионе. Их ценят за мудрость, знания, интеллект. Но это те женщины, которым повезло получить поддержку семьи», - сказала Саида Сиражудинова.

В долгосрочной перспективе эта политика приведет к плачевным последствиям, уверена она. «Последствия будут негативными. Чем больше давление, тем больше сопротивление. Пока его не видно, но оно есть. Женщины и так уважают традиции и культуру. Они так воспитаны. Но давление вызывает сопротивление. Нельзя закрывать глаза на проблемы. Они нормальны и бывают везде, идеальных людей и обществ не бывает. Надо прислушиваться к женщинам. Сейчас, многие по привычке скрывают всё, молчат обо всем. Но потом терпение лопается. Услышь они женщин, позволив высказаться, избежали бы крайних форм сопротивления, самозащиты и протеста», - указала правозащитница.

Ни одна внешняя структура со своим контролем решить проблемы не может

По ее мнению, идеология, в рамках которой существует приоритет традиций над законами, - это вызов федеральным законам. «Сейчас [федеральные власти] это позволяют. Но политика центра часто меняется. Есть традиции, составляющие уникальность народа. Но эти традиции не должны быть связаны с неравенством и притеснением. Мир меняется. Оградить женщин от того, чтобы они читали, смотрели, слышали никто не может. Сохранить традиционную культуру можно только личным примером, поддержкой и социализацией. Пусть семья и дом станут местом любви, взаимоуважения и взаимной поддержки. Ни одна внешняя структура со своим контролем решить проблемы не может. Лишь загонит их вглубь и усилит. Все действия, если они связаны с насилием, будут иметь противоположный эффект. Куда уже разъяснительные дальше проводить насчёт платков, если без платка ни в одно учреждение нельзя зайти? Это вопрос не только женщин. Каждый день больше 20 человек из региона нелегально пересекают границы Европы. И не только женщины. Значит, нужно другую политику проводить. Привлекать и удерживать население», - подчеркнула Сиражудинова.

Когда к вам приходят силовики или представители администрации для "беседы", это уже не добровольное просвещение

Правовая грань между «разъяснительной работой» и административным или психологическим давлением размыта, согласилась Светлана Ганнушкина.

«Разъяснение делается по просьбе того, кому разъясняют. А давление - по инициативе того, в чьих руках сила и власть. Такие «разъяснения» не могут не восприниматься как угроза. Когда к вам приходят силовики или представители администрации для "беседы", это уже не добровольное просвещение, а давление с использованием государственного ресурса. Беседа становится давлением, когда есть угроза последствий за отказ подчиниться. Все знают, что могут быть проблемы с трудоустройством, преследование родственников, прямые угрозы безопасности. А когда есть такие опасения, беседы перестают быть просто беседами», - пояснила она.

Если же «беседы» с родителями будут носить характер давления или угроз, это уже нарушение законов, уверена правозащитница.

Контроль над женщинами становится способом демонстрации власти

«Навязывание определенного стиля одежды и связывание его с нравственностью недопустимо и, разумеется, это одна из форм насилия. Это классическое проявление патриархата. Женское тело традиционно рассматривается как символ чести семьи и общины, поэтому контроль над женщинами становится способом демонстрации власти и традиционных ценностей через апелляцию к исламу и адатам. При этом мужское поведение остается вне такого жесткого контроля», - сказала правозащитница.

Такая политика ведет к опасным последствиям, подчеркнула она. "Такая политика имеет уже сейчас результатом создание системы подчинения и внедрения в частную жизнь граждан во всех ее аспектах. Психологически это создает травму для женщин, живущих в постоянном страхе осуждения и наказания за внешний вид. А с таким психологическим давлением жить трудно», - указала она.

В июне 2010 года "Кавказский узел" первым написал о произошедших в Грозном случаях обстрелов девушек без головных платков пейнтбольными шариками с краской. Рамзан Кадыров, комментируя эти случаи, заявил, что поблагодарил бы организаторов этих акций. В декабре 2016 года женщины, работающие в госучреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах - одежде, полностью закрывающей волосы и лоб. Распоряжение распространялось исключительно в устной форме, отмечали жительницы республики.

Сугаипову поручено добиться идеологического контроля над молодыми людьми в республике и за ее пределами, предположил правозащитник, знакомый с реалиями Чечни, но попросивший не публиковать его имя.

Он создает альтернативные структуры власти, которые дублируют федеральные, но подчиняются лично главе республики

«Сугаипов фактически занимается тем, что создает альтернативную систему для идеологического контроля над молодежью. И никакие федеральные законы или институты не регулируют его деятельность. И все это фактически позволяет действовать вне закона под прикрытием общественной работы. Это часть стратегии Кадырова. Он создает альтернативные структуры власти, которые дублируют федеральные, но подчиняются лично главе республики. Молодежная политика в Чечне превращается в инструмент идеологической обработки и обеспечения лояльности режиму. Но если посмотреть, то можно увидеть, что законы про развитие молодежи основаны на свободе и самореализации. А то, что делают власти Чечни, это как раз ограничение всяких свобод», - сказал он.

Многие считают, что распущенные волосы - это нехорошо

Чеченское общество само по себе консервативно, и большинство поддерживает такую политику Сугаипова, считает Руслан Кутаев. "Большинство не против такой политики, потому что многие считают, что распущенные волосы - это нехорошо. И они [власти] используют этот факт для продвижения своей политики. Их цель - сделать такой подход повсеместным. Если сейчас 70 процентов людей так считает, то они хотят, чтобы это было ближе к стопроцентному результату", - сказал он.

По его словам, личность Сугаипова как реализатора идеи здесь не столь важна. "Важнее то, что так хочет Кадыров, а он [Сугаипов] исполняет его [Кадырова] желание по этой части. И не важно, кто именно занимается этой политикой", - отметил политолог.

Заявление Сугаипова прокомментировал сегодня читатель "Кавказского узла" с ником jerald. "То есть, «беседовать» они будут не только с девушками, но и с их родителями. Так сказать, «принцип коллективной ответственности», просто в другой обертке «исключительно ради их блага». Хотя, надо отдать должное чеченским властям. В 2010-м году проблему ношения девушками платков они решали гораздо радикальнее. Какие-то «неизвестные» просто расстреливали на улицах Грозного девушек без платков из пейнтбольных ружей, пулями с краской. Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал тогда нападавших, сказав, что не знает, кто это сделал, но целиком и полностью поддерживает данный метод. То был своего рода «кнут», теперь в ход пошел «пряник», Мол, «дорогие сестры», носите платки, или хотя бы полоски ткани на голове «ради своего блага»", - написал он в своем комментарии.

Напомним, летом в Грозном по требованию властей были закрыты четыре магазина женской одежды, чью рекламу в соцсетях власти сочли неподобающей. Помощник главы Чечни Амир Сугаипов призвал владельцев магазинов не использовать в рекламе фото без головного убора и со спины, пообещав в противном случае меры воздействия. Часть пользователей соцсети одобрила закрытие магазинов за несоответствие рекламы представлениям властей Чечни о нравственности, другие сочли это чрезмерным.

