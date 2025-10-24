×

00:46, 24 октября 2025

Помощник Кадырова пообещал "беседы" чеченкам без головных платков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Разъяснительные беседы" с девушками, которые не покрывают волосы, а также с их родителями, будут проводиться в Чечне, заявил помощник Рамзана Кадырова Амир Сугаипов. 

Как писал "Кавказский узел", летом в Грозном по требованию властей были закрыты четыре магазина женской одежды, чью рекламу в соцсетях власти сочли неподобающей. Помощник главы Чечни Амир Сугаипов призвал владельцев магазинов не использовать в рекламе фото без головного убора и со спины, пообещав в противном случае меры воздействия. Часть пользователей соцсети одобрила закрытие магазинов за несоответствие рекламы представлениям властей Чечни о нравственности, другие сочли это чрезмерным. Кампания против "неподобающей рекламы" женской одежды сделала розничную торговлю убыточной, сообщили "Кавказскому узлу" предприниматели и работники отрасли. 

Помощник главы Чечни Амир Сугаипов, который также имеет статус "куратора молодежи" республики, анонсировал очередную активизацию усилий по борьбе за женскую нравственность.

"Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее. И я сейчас говорю не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы полоске - о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям", - цитирует рассуждения Сугаипова "Чечня Сегодня".

Он заявил, что в Чечне будут проводиться "разъяснительные беседы" с девушками, которые не носят головных платков, а также с родителями этих девушек. 

"Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы - и с ними, и с их родителями", - заявил чиновник.

В июне 2010 года "Кавказский узел" первым написал о появлении в столице Чечни случаев обстрелов пейнтбольными шариками с краской девушек без головных платков. Рамзан Кадыров, комментируя случаи таких обстрелов девушек с непокрытой головой, заявил, что поблагодарил бы организаторов этих акций. В декабре 2016 года женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах - одежде, полностью закрывающей волосы и лоб. Распоряжение распространялось исключительно в устной форме, отмечали жительницы республики. 

Сугаипов добавил, что встретил в соцсетях поддержку своей инициативы о беседах после публикации с призывом к девушкам носить платки. Он также сослался на успешный, по его мнению, опыт беседы с девушками-блогерами, которые публиковали "неподобающий контент", а после вызова на беседы с представителями власти удалили публикации. По словам Сугаипова, тогда "никто никого не ругал", однако "все все поняли".

На фоне этой беседы, проведенной 20 сентября, власти Чечни запустили процесс регистрации блогеров - его также курирует Сугаипов, обещавший, что все, кто не выполнит требования властей, "будут стерты из соцсетей". 

В 2017 году на странице интернет-сообщества "Карфаген" публиковались фото чеченок без платков или в "неподобающей одежде", иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, но продолжил действовать в закрытом режиме, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

