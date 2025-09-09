Борьба за нравственность в рекламе одежды вынудила предпринимателей закрывать бизнес в Чечне

Кампания против "неподобающей рекламы" женской одежды, организованная властями Чечни, сделала розничную торговлю убыточной, так как покупательницы предпочитают выбирать и покупать вещи в интернет-магазинах.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном по требованию властей закрыты четыре магазина женской одежды из-за неподобающей рекламы в соцсетях. Помощник главы Чечни Амир Сугаипов призвал владельцев магазинов не использовать в рекламе фото без головного убора и со спины, пообещав в противном случае меры воздействия. Часть пользователей соцсети одобрила закрытие магазинов за несоответствие рекламы представлениям властей Чечни о нравственности, другие сочли это чрезмерным.

Жительница Грозного Хава более 20 последних лет владеет небольшим магазином женской одежды в Грозном. По профессии 68-летняя женщина - пекарь-кондитер, после окончания Плехановского института она работала на четвертом хлебозаводе и вспоминает годы работы пекарем-технологом как "самые счастливые".

"Две чеченские войны все нам перелопатили, устроиться по специальности не получалось. Заниматься торговлей предложила подруга: у ее брата был раздолбанный пикап, мы ездили в Пятигорск на оптовый рынок. Сначала привозили продукты, тогда это было выгодно, потом стали привозить одежду. Торговали на ящиках, зимой и летом, потом, когда открыли рынок "Беркат", перешли туда. К тому времени уже скопилась у меня необходимая сумма, чтобы снять в аренду торговую точку и закупить товар", - рассказала Хава о своих первых шагах в бизнесе корреспонденту "Кавказского узла".

Площадь ее магазина составляет 15 квадратных метров, за аренду 20 лет назад она платила три тысячи рублей. "Решила торговать женской одеждой, несколько раз летала в Турцию, привезенные женские платья и халаты раскупались быстро. Первые годы было выгодно иметь "точку" на "Беркате", но с каждым годом ситуация менялась для предпринимателя в худшую сторону. Сейчас за 15 квадратов аренды плачу 30 тысяч рублей. За электричество тоже нужно платить: летом 2-3 тысячи, когда погода холодная, то включать приходится масляную батарею, и счет за электроэнергию возрастает в два раза", - рассказала она.

Супруг Хавы – инвалид, недавно перенес инсульт, ему нужна реабилитация, но денег на массажиста у семьи нет: за последний месяц женщина не продала ничего, кроме набора кухонных полотенец и двух женских летних халатов. "Приходили двое полицейских, увидели, что два манекена одеты не по форме – на головах должны быть платки. Сказали, чтобы я купила в магазине на первом этаже платки и привела в надлежащий вид манекены. Пришлось покупать эти платки, а это лишние расходы. У меня денег на продукты не хватает, а они прицепились с этими платками", – пожаловалась Хава.

Не ожидая улучшений в торговле, она решила закрывать свой бизнес. "Я повесила у входа два дня назад объявление о распродаже, но никто не приходит. Видно, не только у меня такая ситуация", - сказала женщина.

Соседка Хавы по рынку, владелица магазина нижнего белья, также прекращает торговлю, добавила предпринимательница. "Ей из Риги родственница присылает очень красивые изделия, в комплекте пеньюары, халатики атласные. Образцы белья были для рекламы развешены на специальном манекене. Эти образцы попались на глаза полицейским. Они ей сказали, чтобы она весь товар держала в коробках и не вывешивала на обозрение проходящим мимо магазина покупателям, среди которых есть и дети. Она пыталась убедить, что иначе торговать невозможно, женщины должны видеть товар, а не покупать "кота в мешке". Те ни в какую – убирай и все тут", - рассказала Хава со слов коллеги.

Оставшийся товар ее соседка планирует отвезти в Пятигорск на рынок "Людмила" и продать оптом всю партию по закупочной цене. "Она еще не решила, стоит ли дальше заниматься предпринимательством. Значит, будет закрыта еще одна торговая точка", - подытожила Хава.

Первые магазины-бутики открылись в центре Грозного в 2003 году и в последующие годы появлялись "как грибы после дождя", рассказала Малика, в прошлом совладелица четырех самых посещаемых магазинов на проспекте Победы и на улице Первомайской. "Женщины, пережившие все ужасы военных действий, оставив в развалинах своих домов все свое имущество, были частыми покупательницами в этих магазинах, приобретали вещи, несмотря на высокие цены - таким образом преображая себя и возвращая себя, бывшую", - вспоминает Малика.

По ее словам, таких высоких прибылей от продаж женской одежды, как в первые годы, больше не наблюдалось. "Вместо женской одежды в магазине, расположенном в районе университета, мы стали реализовывать, и весьма успешно, детскую одежду, на детей до шести лет. В 2003 году возник серьезный конфликт с сомнительными личностями, за которыми угадывались влиятельные представители каких-то структур. Они предпринимали наглые попытки "отжать" у нас магазин детской одежды. Мы попытались качать права, везде, куда мы жаловались, нам вроде шли навстречу", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Конкретных угроз в адрес Малики и ее партнеров не поступало, но по дороге в Нальчик на Экажевском круге у их машины отказали тормоза, и старый "Фиат" врезался в бетонное перекрытие с надписью "Магас". Тогда обошлось без серьезных жертв, водитель получил перелом ноги. "Это случилось в 2003 году, а в 2004-м появился Wildberries. И было понятно, что начинается новая эра, и население отдаст предпочтение, конечно же, интернет-магазинам. Мы быстро решили вопрос с магазином детской одежды, почти подарили его этим личностям. В Грозном остался у нас до сих пор один магазин на Августовской, почти вся прибыль от продаж уходит на аренду", - сообщила она.

25-летняя Хадижа работала продавцом-консультантом в магазине свадебных нарядов, ныне закрытом. Из-за закрытия торговли девушка осталась без работы. По ее словам, закрытию магазина не предшествовали какие-либо проверки. "Нас не закрывали, сами закрылись. Было убыточно платить арендную плату, содержать продавца, кассира, охранника, если на счет магазина за месяц не поступило ни рубля", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"В нашем магазине также можно было подобрать платья для подружек невесты. Все изделия приобретали в Милане. Магазин пришлось закрыть, потому что подорожала аренда. И, на мой взгляд, таких роскошных свадебных нарядов, как у Хеды Гойлабиевой, которая вышла замуж за Гучигова в 2015 году, больше не было. Да и вообще, в последнее время все гораздо скромнее: и наряды, и чемоданы для невест стали поскромнее", - сказала Хадижа.

Сама девушка покупает и одежду, и обувь в интернет- магазинах. По ее словам, иногда они с подругами заходят в магазины - посмотреть на фасоны платьев, прицениться, иногда померить обувь. "Заходили несколько раз в Модный дом Firdaws. Покупателей было мало, стоимость изделий доступна. К примеру, юбка до пола из шерстяной ткани стоит 13 тысяч, платье 40-50 тысяч рублей. Это дешевле, чем в брендовых бутиках, но ни я, ни мои подруги не стали бы покупать ничего из представленных на продажу изделий. Я не эксперт по женской одежде, мне просто не понравилось", - заявила она.

В исламе приветствуется стремление человека быть богатым, когда он добивается благосостояния, занимаясь только честным трудом, обратил внимание кандидат исторических наук Магомед. "Нельзя забывать, что богатство, кроме удовлетворения личных желаний и потребностей, несет и некоторые обязанности, такие как выплата закята, занятие благотворительностью. "Если богатый человек оказывает материальную помощь бедным людям, сиротам, ислам это поощряет. Эти меры позволяют минимизировать разницу между богатыми и бедными, обеспечить взаимопомощь и сплотить общество. Согласно чеченскому кодексу Нохчалла, который действовал у чеченцев задолго до ислама, 10 процентов от своего состояния богатые люди должны отдавать бедным", - напомнил он.

