00:33, 20 октября 2025

Общественное обсуждение застройки набережной вызвало активность краснодарцев

Активисты раздают листовки с призывом поучаствовать в общественном обсуждении. Скриншот фото из Telegram-канала "Красный темник" от 19.10.25, https://t.me/redtemnik/6058.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты.

Как писал "Кавказский узел", активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказалась власти согласовать и митинг на 26 октября. Власти Краснодара анонсировали 13-19 октября общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. После анонса жители микрорайона провели ряд одиночных пикетов. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки. Активисты проводят пикеты и раздают листовки против строительства храма, поучаствовать в очном обсуждении застройки зеленой зоны на набережной они не смогли. 

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан.

Движением "Совет ЮМР" с помощью жителей были напечатаны и распространены 10000 листовок о проекте администрации по строительству на Аллее нового храма, сообщил депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов. "Всю неделю раздавали листовки в руки в людных местах, расклеивали на подъездах, в первых рядах домов возле Кубани доносили до дверей. Мы получили огромную поддержку. А в последние дни на просьбу взять листовку всë чаще мы слышали: "А мы уже отправили свои возражения", - написал Сафронов.

Он отметил, что подавляющее большинство жителей выступило против застройки набережной. "Мы услышали чёткую и практически единодушную позицию жителей - на Аллее не нужны ни храмы, ни другие здания. Берег нужно укрепить, а Аллею соединить с Кубанской набережной. Как и было многократно обещано властями", - указал он.

Telegram-канал "Совет ЮМР" сообщил , что 19 октября активистам, которые информировали горожан о строительстве нового храмового комплекса на Аллее набережной, пришлось давать объяснения полиции.

Одна из пенсионерок, проживающая в доме №13 по Рождественской набережной, записала видеообращение к властям Краснодара, сказав, что так и не смогла оставить свое возражение против строительство храма на "Госуслугах". "Я категорически против строительства храма", - отметила она, подчеркнув, что не у всех есть возможность оставить возражения из-за технических проблем с телефоном и интернетом, и она выражает мнение также своих пожилых соседок, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале.

Активистка Яна Антонова сообщила, что 18 октября выходила в одиночный пикет против застройки набережной. Она опубликовала фотографию, на которой стоит с плакатом: "Митрополит Василий, не застраивай набережную храмом".

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. 2 октября житель Краснодара провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края, требуя сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не застраивать ее. 

Автор: "Кавказский узел"

