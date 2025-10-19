×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:46, 19 октября 2025

Ираклий Шаишмелашвили арестован в Грузии заочно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси арестовал заочно одного из обвиняемых по делу о штурме президентского дворца, бывшего силовика Ираклия Шаишмелашвили, который в настоящее время проживает за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура предъявила обвинения еще 16 людям, которых силовики считают участниками беспорядков в Тбилиси в день муниципальных выборов. Общее число обвиняемых по делу о штурме президентского дворца достигло 62. Среди обвиняемых - бывший глава управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Ираклий Шаишмелашвили.

Городской суд Тбилиси избрал для Ираклия Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, пишет 18 октября "Грузия-онлайн".

Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала сторона обвинения, суд полностью поддержал ее позицию. По данным следствия, Шаишмелашвили публично призывал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, а также пытался деморализовать сотрудников МВД.

Помимо Шаишмелашвили, в числе 62 обвиняемых по делу о штурме президентского дворца есть еще один, который в настоящее время находится за рубежом. Сам бывший силовик покинул Грузию с семьей в связи с событиями, произошедшими в стране в ноябре-декабре 2024 года.

Напомним, что 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчуладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
07:49, 18 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
06:50, 18 октября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
21:43, 17 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
20:56, 17 октября 2025
Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии
Все события дня
Новости
Демонстранты на проспекте Руставели. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.10.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/852191-shss-movucodebt-akciis-monacileebs-15-cutis-ganmavlobashi-gaxsnan-savali-nacili-rustavelis-gamzirze-cinaagmdeg-shemtxvevashi-movaxdent-qvela-samartaldargvevis-identipicirebas-da-gatardeba-kanonit-gansazgvrul-zomebi
20:47, 18 октября 2025
Демонстранты по требованию полиции Грузии разблокировали проспект Руставели
Обстановка у дворца президента Грузии. Тбилиси, 4 октября 2025 года. Фото: Atamanova Sofiia/Paper Kartuli https://t.me/paperkartuli/24090
13:46, 18 октября 2025
Число обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси выросло до 62
03:51, 18 октября 2025
Вынесен приговор участнику акции против закона об иноагентах в Грузии
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabagze / Publika
23:14, 17 октября 2025
Портреты Иванишвили и Путина сожжены на акции протеста в Тбилиси
21:25, 17 октября 2025
Студенты в Тбилиси анонсировали акцию у Минобразования
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше