Ираклий Шаишмелашвили арестован в Грузии заочно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси арестовал заочно одного из обвиняемых по делу о штурме президентского дворца, бывшего силовика Ираклия Шаишмелашвили, который в настоящее время проживает за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура предъявила обвинения еще 16 людям, которых силовики считают участниками беспорядков в Тбилиси в день муниципальных выборов. Общее число обвиняемых по делу о штурме президентского дворца достигло 62. Среди обвиняемых - бывший глава управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Ираклий Шаишмелашвили.

Городской суд Тбилиси избрал для Ираклия Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, пишет 18 октября "Грузия-онлайн".

Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала сторона обвинения, суд полностью поддержал ее позицию. По данным следствия, Шаишмелашвили публично призывал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, а также пытался деморализовать сотрудников МВД.

Помимо Шаишмелашвили, в числе 62 обвиняемых по делу о штурме президентского дворца есть еще один, который в настоящее время находится за рубежом. Сам бывший силовик покинул Грузию с семьей в связи с событиями, произошедшими в стране в ноябре-декабре 2024 года.

Напомним, что 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчуладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

