Вынесен приговор участнику акции против закона об иноагентах в Грузии

Активист Георгий Кучуашвили осужден в Грузии за нападение на полицейского во время акции против закона об иноагентах. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако апелляционный суд уменьшил срок до двух лет.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". По данным омбудсмена, на акциях было задержано более 200 человек, более половины из которых заявляли о ненадлежащем обращении со стороны силовиков.

Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Апелляционный суд в Грузии смягчил приговор 31-летнему активисту Георгию Кучуашвили, который был задержан на акции против закона об иноагентах в мае 2024 года, пишет 17 октября "Грузия-онлайн".

Приговор Кучуашвили вынес в феврале Тбилисский городской суд. Он признал активиста виновным в нападении на полицейского (статья 353-1 УК Грузии) и приговорил к четырем годам лишения свободы. По данным следствия, Кучуашвили на акции протеста бросил бутылку, которая попала в голову сотруднику спецназа.

Апелляционный суд согласился с доводами адвокатов о том, что действия Кучуашвили нельзя квалифицировать как нападение, и переквалифицировал обвинение на менее тяжкое - сопротивление полиции. В итоге срок наказания активисту уменьшили до двух лет. С учетом того, что он провел некоторое время в пенитенциарном учреждении, на свободу он выйдет через семь месяцев.