20:39, 17 октября 2025

Прекращено уголовное преследование Эрзимана Байрамова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против дагестанского бойца ММА Эрзимана Байрамова, который подвергся нападкам сторонника "Русской общины" в Мурино из-за намаза на улице, прекращено. 

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец ММА Эрзиман Байрамов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве после конфликта с прохожим в городе Мурино Ленинградской области. Инцидент начался с замечания в адрес Байрамова из-за того, что он совершал намаз на улице. 3 октября полицейские задержали Байрамова, несмотря на то, что прохожий, который сделал ему замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление. Адвокаты добились освобождения Байрамова. Сторонник "Русской общины", который начал конфликт и выступал потерпевшим в деле о хулиганстве, в результате отказался от претензий к уроженцу Дагестана и сам принес ему извинения, сообщил источник. 

Байрамов утверждает, что прохожий подошел к нему во время молитвы на парковке и потребовал прекратить намаз, ссылаясь на нарушение закона "о миссионерской деятельности". На кадрах, снятых самим Байрамовым, видно разбитую губу прохожего, а также ссадины у обоих участников. Уроженец Дагестана также показал лежащий на земле нож и высказал предположение о намерениях прохожего. Следком отчитался, что спортсмен в Мурино избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание.

О том, что силовики прекратили дело против Байрамова, сообщил сегодня глава Миннаца Дагестана Темирлан Абуталимов. “Постановление о возбуждении уголовного дела отменено”, - написал чиновник в своем официальном Telegram-канале, поблагодарив адвокатов Эрзимана Байрамова за работу по его юридической защите. 

Абуталимов также поблагодарил коллег из представительства Дагестана в Петербурге за участие в деле Байрамова, а правоохранительные органы - за “принятое объективное решение”.

“Хочу подчеркнуть, что перед законом все равны. Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана в моем лице, в свою очередь, всегда готово поддержать наших земляков и оказать им всю необходимую помощь”, - заключил министр.

"Русская община", которая в начале октября опубликовала в своем Telegram-канале несколько постов с обвинениями и оскорблениями в адрес Байрамова, прекращение уголовного дела против бойца не прокомментировала. 

"Кавказский узел" также писал, что марте житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Тогда представители "Русской общины" объяснили конфликт "приставанием к девушке", хотя Ашрафов, работавший охранником в магазине, изложил иную версию - по его словам, нетрезвая посетительница магазина начала оскорблять его по национальному признаку после замечания, что пакеты при входе в торговый зал нужно оставлять в камере хранения.

Автор: "Кавказский узел"

