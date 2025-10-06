Эрзиман Байрамов отпущен из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты добились освобождения бойца из Дагестана Эрзимана Байрамова, задержанного силовиками в Ленинградской области по делу о хулиганстве после конфликта из-за совершения намаза.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец ММА Эрзиман Байрамов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве после конфликта с прохожим в городе Мурино Ленинградской области. Инцидент начался с замечания в адрес Байрамова из-за того, что он совершал намаз на улице. 3 октября полицейские задержали Байрамова, несмотря на то, что прохожий, который сделал ему замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление.

Эрзиман Байрамов, подозреваемый по делу о хулиганстве, освобождён из-под стражи, сообщил сегодня в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Информацию об освобождении Байрамова опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Единая коллегия адвокатов Санкт-Петербурга", сообщив, что интересы Байрамова представляли четыре адвоката.

Прекращено ли против него уголовное дело, в сообщении не указано.

