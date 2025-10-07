×

04:42, 7 октября 2025

Освобождение Эрзимана Байрамова стало следствие компромисса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты дагестанского спортсмена Эрзимана Байрамова грамотно отработали, в результате стороны пришли к компромиссу. Однако дело пока не закрыто. Намаз в общественном месте, из-за которого произошел конфликт, нельзя считать миссионерской деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский боец ММА Эрзиман Байрамов стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве после конфликта с прохожим в городе Мурино Ленинградской области. Инцидент начался с замечания в адрес Байрамова из-за того, что он совершал намаз на улице. 3 октября полицейские задержали Байрамова, несмотря на то, что прохожий, который сделал ему замечание и вызвал "Русскую общину", отказался писать заявление. Адвокаты добились освобождения Байрамова.

Освобождение бойца ММА из Дагестана Эрзимана Байрамова стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, рассказала 6 октября корреспонденту "Кавказского узла" источник, знакомый с ситуацией.

«Подробности не могу разглашать, но скажу, что адвокаты грамотно продемонстрировали то, какие последствия ждут потерпевшего, если Байрамов также напишет заявление против него. Сам он принес извинения перед ним. В результате стороны пришли к компромиссу, поэтому он оказался на свободе», - сообщила она.

Дело пока не закрыто, но все ведет к тому, что его закроют, добавила она. Потерпевший, который является сторонником "Русской общины", отказался от претензий к Байрамову. 

Это не первый случай, когда намаз на улице становится поводом для нападок на мусульман, отметил дагестанский правозащитник Шамиль Хадулаев.

«Таких придирок было не раз. Тут просто попался дагестанец. Примеров на самом деле очень много», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, такой исход ситуации произошел во многом благодаря общественному резонансу. «Считаю, что резонанс имеет место быть, как и быстрая реакция Миннаца. Это, конечно, тоже сыграло важную роль. Также по факту ему и предъявить нечего <...> Дело, думаю, спустят на тормоза», - сообщил Хадулаев.

Дагестанский журналист также считает, что резонанс и быстрая реакция повлияли на освобождение Байрамова. «Да, конечно, это резонанс, потому что здесь было очевидно, что на человека напали без какой-то необходимости и оснований. И вмешательство представителей властей Дагестана, в частности, Миннаца, оно, конечно, дало свой эффект положительный», - сказал он.

Проблемы с «Русской общиной», по его словам - не редкость. «Регулярно в социальных сетях возникают такие моменты, связанные не только с намазом, но и даже с распространением газеты, которая выпускает муфтият Дагестана. Например, была ситуация, когда представители «Русской общины» просто преследовали продавца этой газеты и заявляли, что он занимается миссионерской деятельностью. Также есть аналогичные ситуации, когда женщины в хиджабах или никабах подвергались нападкам со стороны разных прохожих», - рассказал он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* уверена, что намаз нельзя считать миссионерской деятельностью.

«Если совершающий намаз мусульманин не мешает движению людей и машин, то их действия не нарушают общественный порядок. Православные часто останавливаются на улице и, глядя на храм, молятся, крестятся и кладут поклоны. Кому-нибудь придет в голову это называть миссионерством?  Что касается Бастрыкина, то в последнее время его стали занимать события, на которые ему указывают националисты. Так, они ополчились на семью граждан России с восемью детьми, которая получила 24 миллиона на жилье. Им не понравилась фамилия получателей и их происхождение. И СК поддержал националистов», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее освобождение Байрамова прокоменнтировал депутат Народного собрания Дагестана Хабиб Магомедов, который заявил, что "этот случай - наглядный пример того, что лишь через диалог, взаимное уважение и следование закону мы можем отстаивать свои права и сохранять тот хрупкий баланс, который веками составляет основу мирной жизни в нашей большой стране". Об этом Магомедов написал 5 октября в своем телеграм-канале.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

