Спецдокладчики ООН призвали власти Азербайджана освободить Абилова и Самедова

Судебные процессы над исследователями Игбалом Абиловым и Бахрузом Самедовым приравняли академические исследования, пропаганду мира и поощрение культурной идентичности меньшинства к государственной измене, заявили спецдокладчики ООН, призвав власти Азербайджана пересмотреть дела.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Процесс проходит в закрытом режиме. 4 апреля, выступая перед судом, Абилов отверг обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность. 2 мая прокурор предложил приговорить Абилова к 19 годам лишения свободы. 20 мая суд приговорил Абилова к 18 годам лишения свободы.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Специальный докладчик в области культурных прав Александра Ксантаки и Специальный докладчик по вопросам меньшинств Николя Леврат призвали власти Азербайджана освободить исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова, которые уже более года содержатся под стражей в связи со своей академической деятельностью, критикой правительства, за антивоенные взгляды и защитой прав меньшинств.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что аресты и суд над Абиловым и Самедовым приравняли академические исследования, пропаганду мира и поощрение культурной идентичности меньшинства к государственной измене", — заявили эксперты ООН.

29-летний Бахруз Самедов был приговорён бакинским судом к 15 годам лишения свободы, приговор ему оставлен в силе. Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении, отметила защита. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Самедов известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, которую он высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Они отметили, что специализированные научные исследования Абилова, посвященные этническим меньшинствам Южного Кавказа, были использованы для обвинения его в государственной измене, антигосударственных призывах, и разжигании национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды. «Как сообщается, никаких достоверных доказательств в поддержку этих обвинений представлено не было, что вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу затянувшегося процесса и академической свободы», — заявили спецдокладчики.

Политолог и докторант Бахруз Самедов был обвинен в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы в связи с критикой политических событий и военных действий в Азербайджане, а также активные усилия в направлении достижения мира с Арменией.

«Использование широких положений о национальной безопасности для подавления академической свободы, идентичности меньшинств и голосов, призывающих к миру, отражает характер судебного преследования и запугивания в Азербайджане», — заявили эксперты. «Подобная практика нарушает права человека и посылает пугающий сигнал учёным, исследователям и правозащитникам по всей стране», добавили они.

Эксперты настоятельно призвали власти Азербайджана «оперативно и беспристрастно рассмотреть оба дела и незамедлительно освободить двух исследователей, если обвинения не будут подтверждены».

«Правительство Азербайджана должно обеспечить, чтобы ученые, писатели и активисты могли выполнять свою работу в безопасной обстановке, свободной от запугиваний и репрессий, а также привести свои законы и практику в соответствие со своими международными обязательствами в области прав человека, включая гарантии культурных прав, академической свободы и свободы выражения мнений для всех», — заявили спецдокладчики.

«Мы вновь выражаем обеспокоенность в связи с тем, что, по всей видимости, имеет место злоупотребление законодательством о национальной безопасности с целью подавления и наказания свободного осуществления культурных прав, свободы мнений и их выражения, а также академической свободы в Азербайджане», — добавили они.

Эксперты направили свои опасения правительству Азербайджана и продолжат внимательно следить за ситуацией.

Власти Азербайджана не отреагировали на заявление спецдокладчиков ООН.