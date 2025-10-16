ЕСПЧ признал нарушением действия властей Азербайджана

Игнорирование администрацией президента Азербайджана запросов журналиста Рамина Деко, которые были направлены в 2012 году, Европейский суд по правам человека признал воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил срок содержания под стражей журналистов Айнур Эльгюнеш, ​​Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко, арестованных по делу Meydan TV и обвиняемых по восьми уголовным статьям. Защита пообещала обжаловать это решение.

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. 1 В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 2

В 2012 году Рамин Джабраилзаде (Деко) направил в администрацию президента запрос с просьбой предоставить список известных людей, которым президентскими указами были предоставлены квартиры (деятелей искусств, спортсменов и чиновников) и источники, за счет которых приобретены эти квартиры. Также он спросил, имеются ли у государства другие жилищные фонды и имеет ли исполнительная власть города Баку полномочия распоряжаться этими фондами, сообщает издание Meydan TV.

Однако, администрация президента не ответила на запрос журналиста. Джабраилзаде обратился в суд по этому поводу, но местные суды не удовлетворили его иск. После этого он обратился в Европейский суд по правам человека.

В своем решении ЕСПЧ указал, что журналист выполнял функцию "общественного контроля" и что запрашиваемая им информация была необходима для его профессиональной деятельности. Кроме того, суд отметил, что запрашиваемая журналистом информация касалась вопроса, имеющего важное общественное значение, а именно распределения жилья среди граждан за счет государственных средств, информирует издание.

Суд пришел к выводу, что такия действия сотрудников администрации президента Азербайджана "не предусмотрено законом" и представляет собой воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Таким образом, Европейский суд признал нарушение статей 10 (свобода выражения мнения) и 13 (эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Суд отметил, что в данном случае сам факт установления нарушения является достаточным для компенсации морального вреда, который мог быть понесен заявителем, и поэтому не присудил компенсацию, отмечает издание.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.