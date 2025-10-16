ЕСПЧ признал нарушением действия властей Азербайджана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Игнорирование администрацией президента Азербайджана запросов журналиста Рамина Деко, которые были направлены в 2012 году, Европейский суд по правам человека признал воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста.
Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил срок содержания под стражей журналистов Айнур Эльгюнеш, Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко, арестованных по делу Meydan TV и обвиняемых по восьми уголовным статьям. Защита пообещала обжаловать это решение.
К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.
В 2012 году Рамин Джабраилзаде (Деко) направил в администрацию президента запрос с просьбой предоставить список известных людей, которым президентскими указами были предоставлены квартиры (деятелей искусств, спортсменов и чиновников) и источники, за счет которых приобретены эти квартиры. Также он спросил, имеются ли у государства другие жилищные фонды и имеет ли исполнительная власть города Баку полномочия распоряжаться этими фондами, сообщает издание Meydan TV.
Однако, администрация президента не ответила на запрос журналиста. Джабраилзаде обратился в суд по этому поводу, но местные суды не удовлетворили его иск. После этого он обратился в Европейский суд по правам человека.
В своем решении ЕСПЧ указал, что журналист выполнял функцию "общественного контроля" и что запрашиваемая им информация была необходима для его профессиональной деятельности. Кроме того, суд отметил, что запрашиваемая журналистом информация касалась вопроса, имеющего важное общественное значение, а именно распределения жилья среди граждан за счет государственных средств, информирует издание.
Суд пришел к выводу, что такия действия сотрудников администрации президента Азербайджана "не предусмотрено законом" и представляет собой воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Таким образом, Европейский суд признал нарушение статей 10 (свобода выражения мнения) и 13 (эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.
Суд отметил, что в данном случае сам факт установления нарушения является достаточным для компенсации морального вреда, который мог быть понесен заявителем, и поэтому не присудил компенсацию, отмечает издание.
Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.
Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.