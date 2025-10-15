×

Кавказский узел

Лента новостей
08:41, 15 октября 2025

Аэропорт Волгограда возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропорту Волгограда отменены ограничения на прием и отправление рейсов, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения в аэропорту Волгограда на прием и отправку самолетов.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и отправление рейсов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Напомним, минувшей ночью "в результате падения обломков БПЛА" в поселке Кирова Светлоярского района были повреждены четыре частных домовладения. Раненых нет, заявила администрация Волгоградской области.

По данным Минобороны, минувшей ночью уничтожены 17 беспилотников в Ростовской области и 12 в Волгоградской. Еще три дрона сбиты над Черным морем.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Автор: "Кавказский узел"

