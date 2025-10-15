29 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили 17 беспилотников в Ростовской области и 12 в Волгоградской. Еще три дрона сбиты над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью "в результате падения обломков БПЛА" в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Раненых нет, заявила администрация Волгоградской области.

В Ростовской области военные минувшей ночью "отразили массированную воздушную атаку", уничтожив и перехватив беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотника, в том числе 17 в Ростовской области и 12 в Волгоградской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще три беспилотника сбиты над акваторией Черного моря. Остальные дроны обезврежены в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской областях и в Крыму.

Напомним, в ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный дом.

9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.