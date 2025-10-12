Задержанные по делу о протестах в Тбилиси столкнулись с ограничением прав

Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе лишены права на свидания, звонки и переписку. Защита обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста, оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Оперный певец Паата Бурчуладзе, члены оппозиционной партии «ЕНД» Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, генеральный секретарь оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, а также полковник, бывший глава миссии Грузии в Афганистане и бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Грузии Лаша Беридзе, лишены возможности совершать телефонные звонки, получать свидания и письма из тюрьмы, сообщает телеканал Pirveli.

Ограничения были введены по требованию прокуратуры, однако мотивы решения остаются неизвестными, так как адвокатам документ пока не передан. Адвокаты подтверждают указанную информацию.

Как заявил адвокат Пааты Бурчуладзе Шота Тутберидзе, защитники задержанных еще не получали указанное постановление в письменной форме, после чего они его обжалуют.

"Паате Бурчуладзе заявили, что он лишен прав на переписку, свидания и телефонные звонки – всех прав, которые имеет лицо, помещенное в учреждение лишения свободы. Что касается оценки, целью этого является причинение психологических мук человеку, который готовился к встрече с внуками. В письменной форме постановление мы еще не получали, после его получения мы прибегнем ко всем формам обжалования, - привело слова Тутберидзе агентство.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

