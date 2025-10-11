Высокопоставленный офицер осужден в Армении за оставление поля боя

Суд в Армении приговорил к 16 годам заключения командира учебного батальона Ишхана Вааняна, признав его виновным в том, что в ходе 44-дневной войны он оставил поле боя и увез средства связи, вследствие чего погибли не менее 16 солдат, семеро попали в плен, многие пропали без вести.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года стало известно о начале расследования дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих. Уголовное дело возбуждено в отношении офицеров воинской части, принимавшей участие в боях на джраканском (джебраильском) направлении.

Суд в Армении вынес 10 октября приговор командиру учебного батальона, располагавшегося в поселке Джракан в Нагорном Карабахе, майору Ишхану Вааняну, он признан виновным в самовольном оставлении поля боя и причинении гибели по неосторожности, пишет Vesti.am.

По данным обвинения, в октябре 2020 года батально, которым командовал Ваанян, располагался на одном из участков 9-го оборонительного района в Нагорном Карабахе. Ваанян оставил поле боя, заявив, что ранен, и увез с собой средства связи. В результате этого несколько военных погибли, некоторые были взяты в плен, а некоторые пропали без вести. Следствие утверждает, что погибли не менее 16 человек, в плен попали семеро.

Ваанян, в свою очередь, заявил, что докладывал командованию, что батально необходимо доукомплектовать, однако ему заявили, что будет заключено соглашение о прекращении огня и военные, которые находились под его командованием, будут охранять гору Хурат без ведения боевых действий. По его словам, с поля боя были вывезены раненые, остальные же должны были покинуть место дислокации.

Суд счел Вааняна виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. В ходе следствия он около четырех лет просидел под стражей, в заключении, таким образом, он проведет 11 лет и 10 месяцев. Кроме того, Ваанян лишен воинского звания.

Без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов.