×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:57, 11 октября 2025

Высокопоставленный офицер осужден в Армении за оставление поля боя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении приговорил к 16 годам заключения командира учебного батальона Ишхана Вааняна, признав его виновным в том, что в ходе 44-дневной войны он оставил поле боя и увез средства связи, вследствие чего погибли не менее 16 солдат, семеро попали в плен, многие пропали без вести.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года стало известно о начале расследования дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих.  Уголовное дело возбуждено в отношении офицеров воинской части, принимавшей участие в боях на джраканском (джебраильском) направлении.

Суд в Армении вынес 10 октября приговор командиру учебного батальона, располагавшегося в поселке Джракан в Нагорном Карабахе, майору Ишхану Вааняну, он признан виновным в самовольном оставлении поля боя и причинении гибели по неосторожности, пишет Vesti.am.

По данным обвинения, в октябре 2020 года батально, которым командовал Ваанян, располагался на одном из участков 9-го оборонительного района в Нагорном Карабахе. Ваанян оставил поле боя, заявив, что ранен, и увез с собой средства связи. В результате этого несколько военных погибли, некоторые были взяты в плен, а некоторые пропали без вести. Следствие утверждает, что погибли не менее 16 человек, в плен попали семеро.

Ваанян, в свою очередь, заявил, что докладывал командованию, что батально необходимо доукомплектовать, однако ему заявили, что будет заключено соглашение о прекращении огня и военные, которые находились под его командованием, будут охранять гору Хурат без ведения боевых действий. По его словам, с поля боя были вывезены раненые, остальные же должны были покинуть место дислокации.

Суд счел Вааняна виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. В ходе следствия он около четырех лет просидел под стражей, в заключении, таким образом, он проведет 11 лет и 10 месяцев. Кроме того, Ваанян лишен воинского звания.

Без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:59, 11 октября 2025
Четверо военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
00:01, 11 октября 2025
Суд в Махачкале отказался вернуть территории общего пользования
23:18, 10 октября 2025
Власти Ингушетии назвали имена 24 убитых на Украине бойцов
23:13, 10 октября 2025
Задержан подозреваемый в поджоге сотовой вышки близ Туапсе
22:07, 10 октября 2025
Власти Краснодара отправили жителей Юбилейного митинговать за 10 километров
Все события дня
Новости
Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
16:00, 7 октября 2025
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване
Награды карабахских бойцов у здания правительства Армении. Скриншоот фото Ваграма Багдасаряна, Photolure от 02.10.25 с сайта https://newsarmenia.am/news/armenia/aktsiya-protesta-u-zdaniya-pravitelstva-armenii-semero-voennykh-vernuli-medali-poluchennye-za-oboron/
11:42, 3 октября 2025
Сдача наград карабахскими бойцами вызвала споры в соцсети
Участник акции протеста у здания правительства Армении. 2 октября 2025 г. Фото: https://newsarmenia.am/news/armenia/aktsiya-protesta-u-zdaniya-pravitelstva-armenii-semero-voennykh-vernuli-medali-poluchennye-za-oboron/
19:58, 2 октября 2025
Участники карабахских войн выразили несогласие с политикой правительства Армении
Джалал Арутюнян. Фото: https://tert.am/ru/news/2020/09/27/harutyunyan/3406695
10:19, 1 октября 2025
Кассационный суд отказался оправдать Джалала Арутюняна
Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
03:42, 30 сентября 2025
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Prisoner exchange. Illustration of the "Caucasian Knot" created using AI in the Copilot program.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше