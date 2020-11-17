Расследование гибели армянских солдат подчеркнуло ожесточенность боев у Джебраила

17 ноября 2020, 22:20

Заявление представителя Минобороны Армении об арестах в рамках расследования дела о нарушениях условий военной службы в Нагорном Карабахе прозвучало спустя месяц после того, как было обнародовано видео боевых действий под Джебраилом (Джраканом).

Как писал "Кавказский узел", о начале расследования дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе сообщил 16 ноября председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян. "Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава, возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле", - привел слова Восканяна "Интерфакс".

Министерство здравоохранения Армении 14 ноября отчиталось о 2317 телах погибших солдат, прошедших медэкспертизу. Ведомство уточнило, что потери будут уточнены после завершения обмена телами с азербайджанской стороной. На полях сражений остаются еще сотни тел, сообщил 16 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 27 сентября погибли около 2400 армянских солдат и сотни пропали без вести.

Подробностей о деле армянских офицеров Виталий Восканян 16 ноября не привел, заявив, лишь, что уголовное дело возбуждено в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении. По словам Восканяна, в рамках возбужденного дела собрано достаточно доказательств. "Все собранные нами материалы будут отправлены в Следственный комитет", — сказал Восканян, слова которого привел в тот же день "Sputnik Армения".

На сайте Минобороны Армении, по данным на 22.00 мск 17 ноября, информации об уголовном деле в отношении офицеров нет.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о возвращении контроля над городом Джебраил (армянское название Джракан) и несколькими селами Джебраильского района 4 октября. Это заявление пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в тот же день назвала "очередной ложью". Тогда же армянская сторона утверждала, что азербайджанские подразделения не смогли дойти до Джебраила и были вынуждены отступить под огнем армянских сил.

7 октября Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Армении нанесли удар на юго-восточном направлении линии фронта, в районе города Джебраила (Джракан), и "в результате прицельного огня армянских подразделений <...> была повреждена крупная база хранилища горючего противника". По словам Степанян, на поле боя остались 60 погибших азербайджанских военных, а также 22 единицы поврежденной и десятки единиц исправной техники. Степанян разместила в соцсети ролик, где демонстрируется фотография с десятками грузовиков на трассе в гористой местности, затем следует видео крупного пожара с высоким грибообразным столбом черного дыма. Минобороны Азербайджана в тот же день опровергло сообщения армянской стороны о потерях на джебраильском направлении, заявив, что в направлении Джебраила азербайджанская "армия успешно продолжает контрнаступление и имеет превосходство над противником".

9 октября Минобороны Азербайджана опубликовало видео водружения флага над, как утверждается, руинами города Джебраила. Видео продолжительность около двух минут начинается съемками из автомобиля, который едет по дороге вне населенного пункта, на обочине которой встречается многочисленная подбитая военная техника, разбитые строения. Затем вдалеке виден какой-то населенный пункт с одноэтажными домами. На последних кадрах одетые в военную форму люди в масках водружают флаг Азербайджана на крыше какого-то строения. Это строение не видно целиком, непонятно даже, сколько в нем этажей. Когда флаг установлен, на кадрах видео запечатлена панорама с крыши — оттуда на холмистой местности просматриваются справа небольшие одноэтажные жилые дома, а слева никаких построек нет.

14 октября на сайте Минобороны Азербайджана и его канале в Youtube появилось новое видео длительностью около трех минут. На нем, помимо съемок в городе, запечатлены военные действия на холмистой местности – стреляющие из различных видов вооружений, в том числе из ракетных установок, военнослужащие. Также на видео засняты склады с вооружением и брошенная и разбитая техника – военные грузовики, БТРы, порядка восьми танков.

Напомним, 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно договоренности, часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешла под контроль Азербайджана, в зону конфликта для обеспечения безопасности введены российские миротворцы.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"