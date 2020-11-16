16 ноября 2020, 20:24

Армянские офицеры арестованы по делу о смерти солдат в Нагорном Карабахе

Заведены дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе, уже есть арестованные среди офицерского состава, сообщил представитель Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 27 сентября погибли около 2400 армянских солдат и сотни пропали без вести. Власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах, заявили участники акции протеста у здания Минобороны Армении.

Министерство здравоохранения Армении 14 ноября отчиталось о 2317 телах погибших солдат, прошедших медэкспертизу. Ведомство уточнило, что потери будут уточнены после завершения обмена телами с азербайджанской стороной. На полях сражений остаются еще сотни тел, сообщил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Ведется расследование уголовных дел о нарушении условий несения службы, которое привело к гибели военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян.

"Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава, возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле", — приводит его слова "Интерфакс".

Данные о количестве пропавших солдат постоянно меняются, заявил сегодня представитель Минобороны. Армения ждет разрешения азербайджанской стороны, чтобы войти в Гадрутский, Кубатлинский и Джебраильский районы для вывоза тел погибших. Ведутся переговоры между сторонами.

"Российские миротворцы выразили готовность войти в эти местности. Если азербайджанская сторона позволит и армянской стороне войти в эти районы, я лично поеду туда вместе с миротворцами", - цитирует слова Восканяна "Sputnik Армения".

По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать  в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Тела 150 армянских солдат вывезены из окрестностей Шуши", "Баку согласился ждать вывода армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября", "Число погибших солдат Нагорного Карабаха выросло до 1434".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 ноября 2020, 21:00

16 ноября 2020, 20:04

16 ноября 2020, 19:43

16 ноября 2020, 19:18

16 ноября 2020, 18:55

  • Армянские политологи назвали маловероятной отставку Пашиняна

    У оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, а выход нескольких депутатов из правящей фракции большого значения не имеет, проанализировали ситуацию в Армении опрошенные "Кавказским узлом" политологи. У армянского премьера есть ресурсы для преодоления наметившегося во фракции "Мой шаг" раскола, указали они.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи