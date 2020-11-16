Армянские офицеры арестованы по делу о смерти солдат в Нагорном Карабахе

16 ноября 2020, 20:24

Заведены дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе, уже есть арестованные среди офицерского состава, сообщил представитель Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 27 сентября погибли около 2400 армянских солдат и сотни пропали без вести. Власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах, заявили участники акции протеста у здания Минобороны Армении.

Министерство здравоохранения Армении 14 ноября отчиталось о 2317 телах погибших солдат, прошедших медэкспертизу. Ведомство уточнило, что потери будут уточнены после завершения обмена телами с азербайджанской стороной. На полях сражений остаются еще сотни тел, сообщил сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Ведется расследование уголовных дел о нарушении условий несения службы, которое привело к гибели военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян.

"Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава, возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле", — приводит его слова "Интерфакс".

Данные о количестве пропавших солдат постоянно меняются, заявил сегодня представитель Минобороны. Армения ждет разрешения азербайджанской стороны, чтобы войти в Гадрутский, Кубатлинский и Джебраильский районы для вывоза тел погибших. Ведутся переговоры между сторонами.

"Российские миротворцы выразили готовность войти в эти местности. Если азербайджанская сторона позволит и армянской стороне войти в эти районы, я лично поеду туда вместе с миротворцами", - цитирует слова Восканяна "Sputnik Армения".

По данным президента России Владимира Путина, озвученным 13 ноября, в результате обострения карабахского конфликта погибли свыше четырех тысяч человек, ранены около восьми тысяч, беженцами стали десятки тысяч.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".