Журналистки Abzas Media пожаловались на условия содержания

Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова, осужденные по делу Abzas Media, вынуждены, несмотря на состояние здоровья, отбывать наказание в камере для курящих. Журналистки находятся в информационной блокаде.

Как писал "Кавказский узел", юристы указали на нарушение прав осужденных по делу Abzas Media. Несмотря на вступление приговора в силу, осужденных по делу не перевели из изоляторов в исправительные учреждения, где условия содержания лучше, и это нарушило их права.

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. 9 сентября апелляционный суд оставил в силе приговор.

Мать Эльнары Гасымовой, Натаван Гасымова, рассказала Meydan TV, что, хотя её дочери Эльнаре Гасымовой и другой журналистке, Наргиз Абсаламовой, арестованной по этому же делу, сообщили, что после перевода в учреждение их будут содержать в комнате для некурящих, но фактически они содержатся в тех же камерах, что и курящие заключённые. Натаван Гасымова также отметила, что её дочь страдает бронхиальной астмой, и курение может вызвать у неё серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает издание Meydan TV.

Натаван Гасымова также заявила, что, хотя новости, опубликованные в независимых СМИ отправляют в тюрьму, начальник учреждения не сообщает эту информацию журналистам. По её словам, журналисты находятся в информационной блокаде. "Начальник учреждения берёт новости, которые мы передаем и уносит, и смотрит их. Нам говорят, что мы передадим их девушкам. Позже мы узнаём, что новости до девушек не доходят, им их не передают", - проинформировала Натаван Гасымова издание.

Также находящаяся в тюрьме Эльнара Гасымова рассказала матери по телефону, что в пенитенциарном комплексе открыли только две камеры для женщин. Журналистка добавила, что в этих двух камерах сейчас содержатся 12 женщин.

Ранее арестованные по делу Abzas Media журналистки — Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова были переведены в пенитенциарный комплекс, расположенный в селе Гурумба Ленкоранского района.

Мать Севиндж Вагифгызы, Офелия Шабанова, которая проживает в Баку, сообщила Meydan TV, что теперь добираться до дочери в район, расположенный в нескольких часах пути от азербайджанской столицы, будет сложнее. Она добавила, что перевод Севиндж в Ленкорань незаконен, поскольку она прописана в Баку, и они намерены подать по этому поводу жалобу в суд.

"Три-четыре часа в дороге - это проблема. У меня нет сына или супруга, которые могли бы каждый раз возить меня туда и обратно. Я сама болею, мне придётся часами ехать, чтобы увидеться с дочерью", - сказала она.

"Севиндж сказала, что они с Эльнарой и Наргиз, посовещавшись с адвокатом, намерены обратиться в суд", - добавила Офелия Шабанова.

Напомним, преследованиям подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.