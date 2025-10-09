Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 316-й день подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли движение у здания парламента в Тбилиси в 316-й день непрерывных протестов. Полиция, как и в предыдущие два дня, отказалась обеспечить безопасность протестующих на проезжей части.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября, в 315-й день ежедневных протестов участники акций заявили о новом этапе противостояния властям. Полицейские с 7 октября перестали во время акций протеста блокировать движение на проспекте Руставели, протестующим приходится регулировать движение самим.

Протестующие в Тбилиси сегодня вечером в 316-й раз подряд вышли на акцию у здания парламента с неизменными требованиями - назначить новые выборы в парламент и освободить всех задержанных демонстрантов. Активисты перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika.

Патрульной полиции по периметру проспекта Руставели сегодня снова нет, поэтому граждане сами повязали ленты по обеим сторонам дороги, чтобы перекрыть дорогу и обеспечить безопасность участников акции, передает "Интерпрессньюс".

Участники марша Общественного вещателя ранее вечером собрались у памятника Руставели и присоединились к митингу движения "Площадь Свободы" у здания Верховного суда, а затем отправились к парламенту. Активисты выразили солидарность с поэтом и переводчиком Звиадом Ратиани, которого суд сегодня приговорил к двум годам заключения.

Звиад Ратиани участвовал в акциях протеста у парламента Грузии с их начала. В первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября, он был задержан и жестоко избит бойцами спецназа, после чего арестован на восемь суток. В результате избиения у Ратиани были зафиксированы переломы носа и челюсти. "Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: "Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать", - приводится рассказ Ратиани в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих". Вечером 23 июня 2025 года полицейские задержали Ратиани во время ежедневной акции протеста у здания парламента Грузии. По версии правоохранителей, Ратиани якобы ударил одного из них по руке. Суд заключил Ратиани под стражу.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".