Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Гукасян арестован по обвинению в хулиганстве на акции протеста родственников солдат, пропавших без вести во время карабахской войны. Второй задержанный, Апиджан Саркисян, освобожден под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября силовики в Ереване задержали Арсена Гукасяна и Апиджана (также упоминается в СМИ как Абиджан) Саркисяна, которые участвовали в акции родственников военных, пропавших без вести во время 44-дневной войны в Карабахе. Оба обвинены в хулиганстве и воспрепятствовании деятельности должностного лица. Дело возбуждено после акции у здания Минобороны - тогда протестующие перекрыли вход в ведомство, не позволяя никому ни войти в здание, ни выйти из него.

27 сентября родственники пропавших без вести в 44-дневной войне потребовали встречи с руководством Генштаба Армении, чтобы узнать о судьбе бойцов. 29 сентября во время акции родители военных заблокировали ворота здания Минобороны, что привело к потасовке между ними и сотрудниками военной полиции.

Арсен Гукасян, дядя пропавшего без вести Саркиса Гукасяна, арестован на месяц, сообщила адвокат Татев Согоян. По ее словам, решение об аресте Гукасяна было вынесено 6 октября, пишет сегодня News.am.

Судья Масис Мелконян отклонил просьбу защиты о применении к Гукасяну более мягкой меры пресечения. Апиджан Саркисян, задержанный вместе с Гукасяном, ранее был освобожден под подписку о невыезде. По версии следствия, во время акции 29 сентября они бросали бутылки в сотрудников военной полиции, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Адвокат Гукасяна Татев Согоян заявила, что содержание под стражей угрожает жизни ее подзащитного, который перенес два инфаркта и инсульт, и ему трижды проводили стентирование. По ее словам, во время следственных действий 6 октября Гукасяну потребовалась неотложная медицинская помощь. Все медицинские документы защита представила в следственный орган, говорится в публикации.

Напомним, в Армении без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны официально признаны 217 человек. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек.

Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести.