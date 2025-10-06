×

21:58, 6 октября 2025

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе

Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента в 313-й день подряд. Власти не проявят "никакого сострадания" к своим политическим противникам, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. 

Как писал "Кавказский узел", 5 октября, в 312-й день непрерывных протестов, к активистам на проспекте Руставели в Тбилиси присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Днем ранее силовики задержали пятерых лидеров акции протеста: оперного певца Паату Бурчуладзе, генсека "Стратегии Агмашенебели" Паату Манджгаладзе, полковника Лашу Беридзе и активистов "Единого национального движения" Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе. Любая акция протеста будет считаться продолжением попытки свержения власти, предупредило МВД Грузии. Арестованные после протестов 4 октября не представляют всех демонстрантов, протесты в Тбилиси не прекратятся, заявили активисты.


По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Участники ежедневной акции протеста, которые с 28 ноября 2024 года выходят к парламенту Грузии с неизменными требованиями, заблокировали движение по проспекту Руставели в 313-й день подряд. Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза напомнили о неизменных требованиях - назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных во время протестов, передает "Интерпрессньюс". 

Активист партии "Гирчи - Больше свободы" Гела Хасая, арестованный 1 октября, в письме из Глданской тюрьмы поблагодарил единомышленников, которые продолжают выходить к парламенту. 

"Спасибо тем, кто вышел на улицу 4 октября, спасибо тем, кто перекрыл Руставели 5 октября. Я хочу быть на Руставели. Не радуйте режим. Прошу заменить меня и выйти на Руставели. Моя солидарность со всеми заключенными", - цитирует его письмо сегодня On.ge. 

Премьер-министр "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что власти не проявят "никакого сострадания" к оппозиционерам. 

"Пусть подождут наших методичных и систематических шагов. Конечно, мы, никому не говоря уже о 100 или 150 людях, не дадим возможности издеваться над 4 миллионами человек. Конечно, мы этого не допустим. Когда 100 позорных иностранных агентов выходят и издеваются над 4 миллионами человек, над экономикой, над национальными интересами, я, конечно, не могу этого допустить. Никакого сострадания к этим людям. Мы будем действовать в соответствии с законом и Конституцией. Основные права и свободы будут защищены, но, повторюсь, никакого сострадания к этим людям", - заявил он в эфире "Рустави 2".

Автор: "Кавказский узел"

