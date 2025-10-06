ЕС заявил о непрозрачности муниципальных выборов в Грузии

Выборы в Грузии прошли без международных наблюдателей и в условиях подавления инакомыслия, заявил Евросоюз, потребовав прекратить нападки на посла в Грузии. От ЕС ожидали извинений за поддержку собрания по свержению власти, возразил спикер парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского осудить насилие со стороны участников протестной акции в Тбилиси и заявил, что дипломат "высказывался в поддержку идеи свержения конституционного строя" в Грузии.

После оглашения декларации на акции 4 октября часть протестующих отправилась штурмом брать президентский дворец. Позже силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе, которого правоохранители вывели из клиники, куда его забрала скорая помощь после митинга, генсек "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, которые являются лидерами и соорганизаторами акции протеста у президентского дворца в Тбилиси. Любая акция протеста будет считаться продолжением попытки свержения власти, предупредило МВД Грузии. Арестованные после протестов 4 октября не представляют всех демонстрантов, протесты в Тбилиси не прекратятся, заявили активисты.

Выборы местного самоуправления в Грузии "прошли в среде широкомасштабного подавления инакомыслия", заявили Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос .

"Многомесячные нападки на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов, а также изменения, внесенные в избирательный кодекс в пользу правящей партии, резко сократили возможность проведения конкурентных выборов. Большая часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и активность избирателей была относительно низкой", - передает Interpressnews.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

"Кроме того, отказ властей Грузии своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, нанес ущерб прозрачности избирательного процесса и помешал надежному и содержательному международному наблюдению. Местные организации также воздержались от наблюдения из-за репрессивной обстановки. Большое количество людей постоянно протестовало против репрессивной политики правящей партии "Грузинская мечта". Мы призываем освободить всех, кто был безосновательно задержан", - отмечают представители ЕС.

"Наконец, ЕС решительно отвергает и осуждает дезинформацию касательно роли ЕС в Грузии, а также осуждает личные нападки на посла Евросоюза", - сказано в заявлении.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на заявление представителей ЕС на своей странице в Facebook*.

"Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не извиняются за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению власти, в результате которого при нападении на президентский дворец пострадали 25 полицейских. Однако именно этого грузинское общество сегодня ожидает от Евросоюза. Что касается оценки выборов в Грузии с их стороны. Я вновь призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных, расходящихся с фактами нарративов, что усиливает желание радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека", - написал Папуашвили.

