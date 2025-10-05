×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:17, 5 октября 2025

Призыв к отказу от запуска салютов в Таганроге вызвал вопросы к властям

Фейерверк. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Таганрога призвала горожан соблюдать запрет на использование салютов и фейерверков, осложняющее работу противовоздушной обороны. Авторы комментариев в Telegram предложили властям распространить этот запрет и на продажу пиротехники.

Как писал "Кавказский узел", Таганрог, как и другие населенные пункты Ростовской области, подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 25 июня в результате атаки беспилотников в городе были повреждены здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома. За три месяца власти не выделили средства на восстановление спорткомплекса, найти спонсоров или собрать деньги не удается, рассказали в сентябре горожане.

С призывом не пользоваться салютами и фейерверками обратилась к горожанам 4 октября глава Таганрога Светлана Камбулова.

"Хочу напомнить, что в нашем регионе действует запрет на запуск фейерверков и салютов. Их запуск затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы. Подчеркну, что запуск фейерверков в настоящее время - это нарушение указа губернатора и проявление неуважения к военным, защищающим нас в эти непростые дни. Уверена, что любое мероприятие можно провести красиво и достойно без фейерверков", - написала чиновница.

С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует запрет на использование пиротехнических изделий (фейерверков и салютов). В декабре 2024 года власти продлили срок запрета до 1 декабря 2025 года.

По состоянию на 13.14 мск 5 октября, под публикацией Камбуловой размещено 25 комментариев. Авторы многих из них задались вопросом о возможности распространения запрета и на продажу пиротехники.

"А почему не запретить продажу фейерверков?" - написала, в частности, Светлана. "Почему не закроют магазины с пиротехникой? Так же продолжают продавать и запускать из кафешек, ресторанов", - заметила Зоя.

"В нашем районе по субботам часто звуки фейерверков. Не доходит до некоторых [информация о запрете], к сожалению", - написала Инна Кошелева, отметив в другом комментарии, что живет в Таганроге.

"Вопрос, а почему не запретят продавать фейерверки? Тогда точно никто бы не запускал", - высказала мнение Татьяна Цитрина.

"Почему администрация […] продавцов пиротехники не наказывает, пока действует запрет?" – поинтересовался Michael. "А полиция выезжает на запуски пиротехники? Я буду вызывать на Новый год! Пусть только не приедут!" – пообещал ЕИИ.

Из всех участников дискуссии лишь пользователь Татьяна сочла нелогичной идею расширить запрет. "А почему надо запрещать продавать фейерверки, а не наказывать тех, кто нарушает запрет? Из кафе запускают - оштрафуйте так, чтоб неповадно было... Второй раз никому запускать не разрешат. А добрых слов, увы, никто не понимает... Вспомните, что в Новый год творится", - написала она.

Напомним, запрету на использование пиротехники предшествовало обращение ростовчан к губернатору с просьбой запретить салюты и фейерверки во время проведения военной операции на Украине. Поводом для возмущения стало шумное празднование с использованием пиротехники на левом берегу Дона.

В ноябре 2022 года к губернатору Ростовской области обращался по поводу запрета использования петард и фейерверков во время СВО депутат Евгений Федяев. Он направил главе региона результаты онлайн-голосования, согласно которому жители области попросили запретить использование пиротехники.

При этом в ночь на 1 января 2024 года ростовчане проигнорировали запрет на фейерверки: в небо над городом были запущены сотни салютов. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, заявили пользователи соцсетей.

В ночь на 1 января 2025 года в разных районах Ростова-на-Дону вновь было запущено множество фейерверков, несмотря на запрет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:48, 5 октября 2025
Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии
14:28, 5 октября 2025
Двое военных из Астраханской области убиты в боях
12:35, 5 октября 2025
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
12:12, 5 октября 2025
Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси
11:59, 5 октября 2025
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
07:08, 5 октября 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
Все события дня
Новости
09:59, 4 октября 2025
27 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
08:24, 4 октября 2025
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов
03:35, 4 октября 2025
Оставлен в силе приговор бывшему кубанскому судье Грачеву
01:37, 4 октября 2025
Директор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону осужден за мошенничество
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17:55, 3 октября 2025
Мигрант осужден по делу о вербовке для ИГ* в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
05 октября 2025, 10:11
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

Полицейский выносит оборудование для майнинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 октября 2025, 09:10
Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше