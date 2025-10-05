Призыв к отказу от запуска салютов в Таганроге вызвал вопросы к властям

Глава Таганрога призвала горожан соблюдать запрет на использование салютов и фейерверков, осложняющее работу противовоздушной обороны. Авторы комментариев в Telegram предложили властям распространить этот запрет и на продажу пиротехники.

Как писал "Кавказский узел", Таганрог, как и другие населенные пункты Ростовской области, подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 25 июня в результате атаки беспилотников в городе были повреждены здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома. За три месяца власти не выделили средства на восстановление спорткомплекса, найти спонсоров или собрать деньги не удается, рассказали в сентябре горожане.

С призывом не пользоваться салютами и фейерверками обратилась к горожанам 4 октября глава Таганрога Светлана Камбулова.

"Хочу напомнить, что в нашем регионе действует запрет на запуск фейерверков и салютов. Их запуск затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы. Подчеркну, что запуск фейерверков в настоящее время - это нарушение указа губернатора и проявление неуважения к военным, защищающим нас в эти непростые дни. Уверена, что любое мероприятие можно провести красиво и достойно без фейерверков", - написала чиновница.

С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует запрет на использование пиротехнических изделий (фейерверков и салютов). В декабре 2024 года власти продлили срок запрета до 1 декабря 2025 года.

По состоянию на 13.14 мск 5 октября, под публикацией Камбуловой размещено 25 комментариев. Авторы многих из них задались вопросом о возможности распространения запрета и на продажу пиротехники.

"А почему не запретить продажу фейерверков?" - написала, в частности, Светлана. "Почему не закроют магазины с пиротехникой? Так же продолжают продавать и запускать из кафешек, ресторанов", - заметила Зоя.

"В нашем районе по субботам часто звуки фейерверков. Не доходит до некоторых [информация о запрете], к сожалению", - написала Инна Кошелева, отметив в другом комментарии, что живет в Таганроге.

"Вопрос, а почему не запретят продавать фейерверки? Тогда точно никто бы не запускал", - высказала мнение Татьяна Цитрина.

"Почему администрация […] продавцов пиротехники не наказывает, пока действует запрет?" – поинтересовался Michael. "А полиция выезжает на запуски пиротехники? Я буду вызывать на Новый год! Пусть только не приедут!" – пообещал ЕИИ.

Из всех участников дискуссии лишь пользователь Татьяна сочла нелогичной идею расширить запрет. "А почему надо запрещать продавать фейерверки, а не наказывать тех, кто нарушает запрет? Из кафе запускают - оштрафуйте так, чтоб неповадно было... Второй раз никому запускать не разрешат. А добрых слов, увы, никто не понимает... Вспомните, что в Новый год творится", - написала она.

Напомним, запрету на использование пиротехники предшествовало обращение ростовчан к губернатору с просьбой запретить салюты и фейерверки во время проведения военной операции на Украине. Поводом для возмущения стало шумное празднование с использованием пиротехники на левом берегу Дона.

В ноябре 2022 года к губернатору Ростовской области обращался по поводу запрета использования петард и фейерверков во время СВО депутат Евгений Федяев. Он направил главе региона результаты онлайн-голосования, согласно которому жители области попросили запретить использование пиротехники.

При этом в ночь на 1 января 2024 года ростовчане проигнорировали запрет на фейерверки: в небо над городом были запущены сотни салютов. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, заявили пользователи соцсетей.

В ночь на 1 января 2025 года в разных районах Ростова-на-Дону вновь было запущено множество фейерверков, несмотря на запрет.