Ростовчане проигнорировали запрет на запуск салютов

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Жители Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь запустили в небо сотни фейерверков вопреки запрету властей на их использование.

По данным властей, в новогоднюю ночь в Ростовской области сохранялся запрет на запуск салютов. Последний раз этот запрет исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь продлил в начале декабря 2024 года.

Ограничение действует до 1 декабря 2025 года, отметил 31 декабря 2024 года "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на правительство Ростовской области.

Несмотря на запрет на салюты, в новогоднюю ночь в разных частях города было запущено множество фейерверков. Взрывы сопровождались веселыми криками и поздравлениями, отметил сегодня Donday.ru.

Пост о том, что жители Ростова-на-Дону проигнорировали запрет властей на запуск фейерверков, опубликовал сегодня телеграм-канал "Ростов ВКурсе", на который подписаны более 26 тысяч пользователей. На 12.00 мск этот пост набрал около 2,8 тысячи просмотров и девять комментариев.

"Сколько [яркоэксцентричные выражения] особей. <…> Ради секундного удовольствия подвергают опасности жизни людей. Парни ПВО – вам уважение. Спасибо за вашу работу", – написала Tatyana Semicheva.

"Интересно, хоть кого-то найдут? Накажут? Или опять всё сойдёт с рук?" – задалась вопросами Светлана Кувикова.

"Люди вздрагивают и пугаются. На фронте парни гибнут, а отдельные "личности" никого не уважают и ни о ком, кроме себя и своих потребностей, не думают", – возмутился пользователь с ником Вик_Ст.

"Оштрафовали бы пару-тройку, другим не захотелось бы", – считает Людмила.

"Так почему же их тогда продают? Надо же запретить продавать. Да, вчера в шоке была от количества салютов. Не понимает народ", – написала Екатерина Сальник.

Некоторые комментаторы высказались за то, чтобы власти сняли запрет на салюты. "Весь мир празднует, встречая Новый год, а у нас одни запреты", – отметил пользователь с ником Miss.

На 12.00 мск на сайте администрации Ростова-на-Дону, а также на сайте администрации Ростовской области нет комментариев относительно нарушения местными жителями запрета запускать фейерверки.

"Кавказский узел" также писал, что ростовчане также проигнорировали запрет на фейерверки и в 2023 году. Тогда в новогоднюю ночь в небо над Ростовом-на-Дону также были запущены сотни салютов. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, охранявшим город, заявили комментаторы в местном паблике.

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