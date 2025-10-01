×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
10:19, 1 октября 2025

Кассационный суд отказался оправдать Джалала Арутюняна

Джалал Арутюнян. Фото: https://tert.am/ru/news/2020/09/27/harutyunyan/3406695

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция в Армении отказалась изменить приговор бывшему командующему карабахской Армией обороны Джалалу Арутюняну, требовавшему оправдания.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд Сюникской области Армении приговорил к 5,5 года тюрьмы бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна, признав его виновным в служебной халатности. В апреле защита Арутюняна обжаловала приговор.

Кассационный суд Армении не удовлетворил жалобу Джалала Арутюняна, и таким образом приговор вступил в силу, сообщает сегодня News.am.

В кассационной жалобе Джалал Арутюнян требовал отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор. Ранее апелляционный суд оставил приговор без изменений, пишет издание.

Напомним, Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Второй эпизод обвинения касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему азербайджанским военным удалось атаковать с тыла командный пункт. Около 50 свидетелей, допрошенных в суде, дали показания против Джалала Арутюняна.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Автор: "Кавказский узел"

