Главная   /   Лента новостей
21:23, 30 сентября 2025

Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин подал третий по счету иск о защите чести и достоинства певице Алле Пугачевой после ее резонансного интервью. Очередной иск зарегистрирован в Одинцовском городском суде Подмосковья.

Как писал "Кавказский узел", в интервью Екатерине Гордеевой* Алла Пугачева назвала генерала Джохара Дудаева интеллигентным и порядочным человеком и принесла извинения его вдове за то, что ничего не смогла сделать, чтобы он был жив. "Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек", - заявила, в частности, Пугачева. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста с просьбой проверить высказывания Аллы Пугачевой на экстремизм.  Юрист Александр Трещев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Пугачевой на терроризм.

Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ К.Н.Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты. У Дудаева осталось трое детей (дочь и двое сыновей). Жена - Алла Федоровна Дудаева, дочь советского офицера - художница, поэтесса (литературный псевдоним - Алдэст), публицист. Автор книг "Миллион первый: Джохар Дудаев" (2002) и "Чеченский волк: моя жизнь с Джохаром Дудаевым" (2005), соавтор сборника "Баллада о Джихаде" (2003),  говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

"Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде", - сказано в материалах. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, ответчик - Алла Пугачева. Известно, что иск пока оставлен без движения, сообщает РИА "Новости".

Ранее Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России, уточняет агентство.

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Напомним, что на слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве отреагировали сразу два из руководителей Чечни - сначала министр по национальной политике, внешним связям и информации Ахмед Дудаев, а затем лично глава республики Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров посоветовал ей "не провоцировать целый народ".

"Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев", - написал Кадыров. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

