Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обязал Михаила Саакашвили и Теймураза Джанашию выплатить в государственный бюджет в общей сложности 3 миллиона долларов, которые, как утверждается, он растратил из государственного бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство министерства финансов о взыскании сумм, растраченных из государственного бюджета, и обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и бывшего главу Службы государственной безопасности Грузии Теймураза Джанашию выплатить в государственный бюджет в общей сложности до 9 миллионов лари 1 , информирует Bm.ge.

Решение вынес судья Тбилисского городского суда Александр Гзиришвили. По его решению, Саакашвили и Джанашия обязаны покрыть ущерб, кроме того, по решению судьи, непосредственно Михаила Саакашвили обязали выплатить дополнительно 631 540 лари 2 , сообщает издание Interpressnews.

Обоим осужденным предъявлены обвинения по частям второй и третьей статьи 182 Уголовного кодекса, что подразумевает незаконное присвоение денежных средств в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения по предварительному сговору. По данному делу Михаил Саакашвили был приговорён к восьми годам лишения свободы, а Теймураз Джанашия – к штрафу в размере 300 000 лари 3 , после чего государство инициировало против них гражданский иск в суде о взыскании похищенных денежных средств, уточняет издание.

"Сегодняшний так называемый суд - очередной цирковой спектакль преступного клана, который манипулирует грузинским народом, напуганный 4 октября. Дело в том, что этот "суд" должен был закончиться в июле, но когда было объявлено о 4 октября, его срочно перенесли на неделю раньше", - написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook*.

Муниципальные выборы в Грузии официально назначены на 4 октября 2025 года. Выборы состоятся во всех 64 муниципалитетах страны, включая пять самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. Впервые выборы могут пройти без миссии БДИПЧ/ОБСЕ: европейские наблюдатели заявили о готовности приехать, но правительство до последнего отказывалось их приглашать. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили объяснил это тем, что прошлые заключения миссии были истолкованы неверно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.