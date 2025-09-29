Повышение стоимости проезда в метро и автобусах вызвало недовольство жителей Азербайджана

С 1 октября в Азербайджане повышаются на 20 процентов тарифы на общественном транспорте.

Как писал "Кавказский узел", с 10 сентября в бакинском международном аэропорту вступили в силу новые правила перевозок пассажиров из аэропорта. Заказы могут обслуживать специальные автомобили красного цвета компании "Бакы такси". Эти меры были объяснены "улучшением качества услуг такси", цитирует релиз неназванного ведомства Real TV. Эти меры вызвали недовольство пассажиров. В офисе уполномоченного по правам человека считают, что новые тарифы на услуги такси в бакинском аэропорту нарушают право на равенство и принцип конкуренции.

В 2024 году после роста в Азербайджане цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо выросла стоимость проезда в метро, внутригородских и пригородных автобусных пассажироперевозок. Оппозиционные политики раскритиковали экономическую политику властей.

Коллегия министерства цифрового развития и транспорта установила новые тарифы на пассажирские перевозки в метро и автобусах. Согласно принятому сегодня решению, с 1 октября стоимость одной поездки в бакинском метро составит 0,6 маната (0,35 доллара). Таким же будет минимальный тариф на проезд на регулярных внутригородских, междупоселковых и пригородных автобусных маршрутах. Прежняя стоимость проезда в метро и автобусах на маршрутах составляла 0,5 маната (0,29 доллара).

"Изменение тарифов положительно повлияет на повышение финансовой устойчивости перевозчиков, ускорение обновления автобусного парка (в ближайшие годы ожидается ежегодное приобретение и привлечение к перевозкам примерно 400 новых автобусов), обеспечение удобства оплаты для населения, стимулирование использования экологически чистых автобусов и повышение прозрачности в пассажирских перевозках", - отмечено в пресс-релизе министерства цифрового развития и транспорта.

Пропорциональным образом будут изменены тарифы и на регулярных автобусных маршрутах, функционирующих между Баку, Сумгаитом, Апшеронским районом, а также других межрайонных и междугородних перевозках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в ведомстве.

Отметим, что в Азербайджане нет троллейбусного и трамвайного транспорта.

Повышение цен на проезд вызвало противоречивую реакцию бакинцев. "Увеличение составило всего 0,1 маната. Уже месяц чиновники активно выступали в медиа и утверждали, что себестоимость проезда в автобусах составляет у нас 1 манат, а в метро и того больше. Казалось, что они реально увеличат стоимость проезда двукратно. Лет 10-15 назад повышения были сразу в полтора-два раза, но с периодичностью в несколько лет", - сказала жительница Баку Нигяр Алиева.

Искендер Ахмедов назвал повышение ощутимо. "Я в день как минимум четыре раза пользуюсь транспортом. И ежедневные мои расходы вырастут на 0,4 маната. Примерно на столько же увеличатся транспортные расходы моей жены и двух сыновей-студентов. Если учитывать, что подскочили цены на продукты питания, то все это ощутимо отразится на материальном положении нашей семьи", - сказал мужчина.

Муса Гамидов также недоволен повышением тарифов на транспорте. "У нас повышают стоимость проезда в метро и транспорте и потом говорят, что даже после этого роста у нас низкие цены по сравнению с другими странами региона и СНГ. Но при этом чиновники умалчивают, что мы страна-производитель бензина, газа, электричества", - отметил мужчина.