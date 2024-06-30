Оппозиционеры раскритиковали власти Азербайджана за рост цен на топливо 

30 июня 2024, 23:48

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В Азербайджане повысились цены на бензин АИ-92, дизельное топливо, стоимость проезда в метро, внутригородских и пригородных автобусных пассажироперевозок. Оппозиционные политики раскритиковали экономическую политику властей.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в Азербайджане на 11%, а литр дизтоплива подорожал на треть. Тарифный совет установил розничную цену на литр бензина АИ-92 в размере одного маната (0,59 доллара), а дизельного топлива – 0,8 маната (0,47 доллара). Повышение цен повлечет увеличение расходов автовладельцев, пожаловались местные жители.

В Азербайджане с 1 июля повышаются цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо. Согласно объявленному 30 июня решению Тарифного совета страны, розничная цена 1 литра бензина АИ-92 увеличена на 0,1 AZN (10%) – до 1,1 AZN ($0,647). Дизельное топливо подорожало на 0,2 AZN (20%) – до 1 AZN ($0,6).

Повышение цен в сообщении Тарифного совета обосновывается "ростом себестоимости топлива в связи с переходом на стандарты ЕВРО-5".

Одновременно государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR анонсировала понижение цен на бензин премиум класса АИ-95. Это станет возможным благодаря началу внутреннего производства данной марки бензина, отвечающего стандарту Евро-5, говорится в сообщении нефтяной компании. В зависимости от конъюнктуры рынка ожидается, что с 15 июля 2024 года цена 1 литра бензина марки АИ-95 местного производства снизится на 0,4 AZN и составит 1,60 AZN ($0,9412), подчеркивается в пресс-релизе SOCAR.

В связи с повышением тарифов на топливо подорожала и стоимость пассажирских перевозок в метро и автобусном транспорте. Согласно решению коллегии министерства цифрового развития и транспорта, стоимость проезда в метро увеличена на 0,1 AZN (25%) и составит 0,5 AZN. Также в размере 0,5 AZN определен верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах. Ранее стоимость проезда на этих перевозках составляла 0,4 AZN ($0,24). На 0,1 AZN до 0,7 AZN повысились тарифы и на перевозках по автобусному маршруту Баку-Сумгаит в один конец. На пригородных автобусных маршрутах верхний предел тарифа на пассажироперевозки составит 0,037 AZN за 1 километр. Ранее верхний предел этого тарифа составлял 0,007 AZN.

Глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан считает, что повышение тарифов на бензин АИ-92 и дизельное топливо было неизбежным.

"В 2015 году Государственная нефтяная компания вложила в НПЗ имени Гейдара Алиева около 2,5 млрд. AZN($1,5 млрд) для перехода на производство бензина и топлива по стандартам ЕВРО-5. Возросли расходы, соответственно и себестоимость. Для поддержания рентабельности производства необходимо было повысить цены. Вместе с тем, Госнефтекомпания запустила собственное производство в стране бензина премиум марки АИ-95, ослабив зависимость от импорта. Это позволяет снизить цены на бензин АИ-98 прмерно на 20 процентов", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

Даже после повышения цены на бензин и дизельное топливо в Азербайджане цены будут меньше, чем во многих других странах постсоветского пространства и регионе, отметил Шабан.

Цены на топливо повышаются одновременно с началом избирательной кампании по досрочным парламентским выборам, отметил глава Центра экономических исследований, член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы. В партии объяснили эту инициативу необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. Привязка необходимости проведения досрочных парламентских выборов к климатической конференции COP-29 в Баку является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. Власти заинтересованы провести выборы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить политической конкуренции, уверены представители оппозиции.

"Если правительство в начале избирательной кампании идет на столь непопулярные шаги, то это показатель тяжелого положения в экономике. Ситуация настолько плохая, что они не могли подождать даже два месяца до окончания выборов. Повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо, удельный вес которых на рынке превышает 80 процентов, повлечет рост цен и в других сферах потребительского рынка. Если растут транспортные расходы, то увеличивается себестоимость продукции, что влечет повышение цен", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

"Если бы в Азербайджане была реальная атмосфера честных выборов, свободная политическая конкурентная среда, разве хватило бы у властей смелости повысить цены на бензин и дизельное топливо, а также стоимость проезда в транспорте?" - задается вопросом лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

"Вряд ли какое-либо правительство в мире, идя на выборы, стало бы повышать цены на бензин, дизельное топливо и проезд на транспорте. Избиратели во всем мире очень чувствительны к повышению цен, особенно цен на бензин и дизельное топливо. Власти репрессиями лишили народ всех прав. И теперь уверенны, что могут проводить выборы даже на фоне непопулярных мер. Очевидно, что вместо проведения выборов 1 сентября они готовятся устроить шоу. Они сами заполнят урны бюллетенями и напишут в протоколах нужные цифры", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

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