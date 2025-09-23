Активисты заявили о необходимости консолидации черкесов

День адыгов, празднуемый 20 сентября в Кабардино-Балкарии, черкесские активисты назвали декоративной датой и заявили о проблемах, мешающих консолидации черкесов. В их числе свертывание преподавания родного языка, слабость гражданских и государственных институтов и отсутствие избранного представительства.

Как писал "Кавказский узел", в Нальчике и районах Кабардино-Балкарии прошли культурные мероприятия по случаю Дня адыгов.

День адыгов (черкесов) отмечается в Кабардино-Балкарии ежегодно 20 сентября. был учрежден в 2014 году указом бывшего главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова "с учетом пожеланий адыгских общественных организаций". 20 сентября объявлено в республике нерабочим днем. Праздник призван стать стимулом для укрепления связей и консолидации адыгского (черкесского) этноса, большая часть которого в настоящее время проживает за пределами своей исторической родины, а также укрепления единства народов Кабардино-Балкарии, говорится в официальном сообщении о Дне адыгов. В Кабардино-Балкарии день адыгов отмечается праздничными шествиями, концертами, выставками, спортивными турнирами (в т.ч. конными), фестивалями кухни, мастер-классами; кульминация - массовое исполнение национального танца «удж».

20 сентября совпадает с традиционным окончанием полевых работ (переход к сбору кукурузы), что придает празднику аграрно-календарный смысл. В Кабардино-Балкарии (Нальчике и районах) в этом году прошли концерты, поэтические чтения, спортивные мероприятия, ярмарки и кухни народов, выставки ремесел; официальные сводки и локальная пресса отмечали «широкое» проведение в районах.

Международная черкесская ассоциация сообщила агентству ТАСС о проведении выставки черкесского костюма, этновечера, концертов, литературных встреч и спортивных турниров. На ипподроме Нальчик закрытие скакового сезона с призовым фондом 610 тыс. руб. также было приурочено ко Дню адыгов. Из локальных программ и анонсов мероприятий местные СМИ сообщили о шахматном турнире, концерте в Музыкальном театре, этновечере «Наследие предков» и др.

Из черкесских республик праздник официально отмечается только в Кабардино-Балкарии. Вне КБР гораздо более заметны два других адыгских дня: День адыгского (черкесского) флага 25 апреля (с 2010 года по линии МЧА). Его широко отмечает мировая диаспора (Турция, Иордания, Израиль, Европа и др.). И День адыгейского языка и письменности 14 марта.

Черкесские эксперты отмечают, что часть активистов воспринимает 20 сентября как «сверху заданный» праздник, который не стал по-настоящему «народным» и призван «перекрыть» или сбалансировать память о Кавказской войне и Дне памяти и скорби, отмечаемом 21 мая (геноцид черкесов). Аргументируется это тем, что праздник «не вырос из низовой практики», «символически конкурирует с траурной памятью», является «лоялистским проектом элит».

В диаспоре праздник не имеет массового интереса, не организован и не привлекает внимания черкесов, проживающих за пределами РФ, рассказали 22 сентября корреспонденту «Кавказского узла» активисты.

День адыгов, как памятная дата, не вошла в календарь диаспоры, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка Анжелика Тохтамыш.

У меня каждый день - день адыгов

«Публичных анонсов и общих мероприятий нет, обычно ограничиваются сухими поздравлениями, на что я отвечаю, что не считаю это праздником. У меня каждый день - день адыгов», - заявила она, отмечая, что в календарях диаспоры в Турции 20 сентября не обозначен как праздничный день.

Тохтамыш считает 20 сентября инициативой «сверху», создающей декоративную витрину и подменяющей центральную для идентичности дату 21 мая - День памяти и скорби. По ее наблюдениям, поддержку этой дате «чаще выражают лоялистски настроенные круги», а значительная часть общины либо «не знает о ней, либо не считает значимой». «Один раз в году быть «особенным адыгом» не получается», - заявила Тохтамыш.

Она не согласна с тезисом о «консолидации» через эту дату; речь, по ее словам, идет о политике, которая стравливает группы и вытесняет повестку памяти.

Среди главных практических проблем активистка отметила сохранение языка, называя это «основой культуры». «Нет языка - нет культуры», - считает она.

По ее оценке, в школах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии родной язык фактически сводится к факультативу раз в неделю, что «нельзя назвать системой». Аргумент «учите дома» она считает несостоятельным. «Нужна институциональная поддержка с раннего возраста, регулярные часы, методики, подготовленные педагоги. Из личного опыта могу отметить, что страх «испортить русскую речь» приводил к утрате родного языка у детей даже в двуязычных семьях. Это убийство культуры своими руками», - говорит собеседница.

Деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа в апреле призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму антиконституционной и дискриминационной по отношению к коренным народам. Более 80 правозащитников, активистов, деятелей культуры из республик Северного Кавказа обратились к Путину с просьбой остановить принятие законопроекта. Миннац Кабардино-Балкарии направил в Москву рекомендации по доработке федерального законопроекта о репатриации на основе обращения черкесских активистов.

Говоря о практических шагах, которые в реальности могли бы способствовать «сохранению культуры и единению народов региона», Тохтамыш называет приоритетами «уважение и институциональное закрепление Дня памяти 21 мая как центральной точки идентичности», «поддержку низовых инициатив и культурных институтов, свободу публичного высказывания».

«Реальные программы сохранения языка, увеличение часов и качественные методики в школах, поддержка литературы, медиа и архивов, отказ от символических суррогатов, когда вместо того, чтобы работать с реальными запросами общины и диаспоры, нам предлагают праздничную картинку», - заявила представительница диаспоры.

Она отметила и социально-экономическое давление, из-за которого людям «навязывают режим выживания», «когда нет времени на политическое участие и культурные проекты».

По ее словам, многие на родине не могут говорить открыто, коммуникация с активистами часто ведется неформально, их позиции она нередко озвучивает публично.

Надо перейти от сцены к системе

Говоря о потребностях диаспоры, Тохтамыш видит важным и необходимым «очистить общинные структуры от людей, которых она называет «засланными, конфликторазжигателями, блокирующими развитие». «Надо перейти от сцены к системе: помимо ансамблей - регулярные курсы языка, образовательные и дискуссионные площадки, независимые медиа с повесткой родины, добиваться большей свободы публичной активности», - говорит активистка.

В Турции, по ее словам, протесты у российских дипмиссий раньше проходили при меньших препятствиях, а «сейчас сложнее из-за политического сближения Анкары и Москвы». «Для единства нужны содержательные меры и признание центральности 21 мая, а не декоративная дата 20 сентября. Уберете политическое давление - и мы сами найдем общий язык», - заключила активистка.

«Власти заявляют о консолидации, но создают витрины»



Празднование Дня адыгов - это локальное решение, оформленное только в Кабардино-Балкарии и не согласованное ни с другими регионами, ни с диаспорой, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественной организации «Хабзе» Мартин Кочесоко*.

По его словам, в Адыгее и Карачаево-Черкесии дата официально не отмечается, а в самой Кабардино-Балкарии праздник «в основном продвигают чиновники», не находя устойчивого отклика в обществе.

Кочесоко* утверждает, что активистская среда воспринимает 20 сентября как инициативу сверху и как альтернативу значимым для сообщества датам - 21 мая (Дню памяти и скорби) и Дню черкесского флага. «После ковидных лет шествия 21 мая ограничивали, Дню флага препятствовали, а День адыгов поощряли - это подмена понятий», - сказал он, добавив, что многие в обществе «не понимают, что именно празднуют».

Если речь об объединяющем празднике, его должны принять во всех регионах проживания черкесов и согласовать с диаспорой

По мнению Кочесоко*, заявленная властью цель на консолидацию черкесов превращается в «создание витрин» и таким образом недостижима. «Если речь об объединяющем празднике, его должны принять во всех регионах проживания черкесов и согласовать с диаспорой», - считает он.

Активист напомнил, что на русском языке самоназвание народа - черкесы (это было закреплено решениями 1990-х годов), и потому «логичнее говорить о Дне черкесского народа». «Отмечать «день народа» в таком нынешнем виде выглядит абсурдно, как никто не отмечает «день русских», «день чеченцев», «день осетин», - заявил он.

Главной практической проблемой в вопросе консолидации черкесов Кочесоко* называет язык: при формальном государственном статусе в трех республиках «он не используется в делопроизводстве, в школах сводится к минимуму, эфирное время - минимально», что ведет к ассимиляции. «Основа культуры - язык, без него нет культуры», - подчеркнул он.

Говоря о политических предпосылках, способствующих консолидации, Кочесоко* называет необходимым развитие свободы слова, волеизъявления граждан и реальное местное самоуправление. «У черкесов нет избранных представителей - повестку держат активисты, тогда как институты власти ориентированы на контроль и лояльность Москве», - заявил собеседник.

Кочесоко* называет необходимым «использовать корректную терминологию и межрегиональное согласование даты с участием диаспоры, возврат системного преподавания родного языка (обязательные часы, методики, подготовка учителей, присутствие языка в документообороте и медиа) и отказ от «символических суррогатов». «Если цель - единство, нужны содержательные меры, а не праздничная витрина», - резюмировал он.

