Потушен пожар на электроподстанции в кубанской станице

Ликвидировано возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской, начавшееся в результате атаки беспилотника. В Славянском районе Кубани дронами повреждены дома по 13 адресам.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в кубанской станице Стародеревянковской произошел пожар на электроподстанции. В Славянске-на-Кубани и станице Гривенской повреждены частные дома. По данным властей, раненых нет.

Атаки дронов также зафиксированы в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор. По данным Минобороны, за ночь перехвачены и уничтожены 25 беспилотников в Ростовской области и 25 в Краснодарском крае. Также сбиты 13 дронов в Астраханской области, три - в Волгоградской, пять - над акваторией Азовского моря и два - над акваторией Черного моря.

В станице Стародеревянковской Каневского района потушено возгорание на электроподстанции, сообщил в 09.51 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Подачу электроэнергии восстановили с помощью резервных подстанций. В настоящее время ведут работы по восстановлению двух пострадавших трансформаторов", - говорится в публикации.

Зафиксировали повреждения по 13 адресам

По данным оперштаба, в Славянском районе "из-за падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 13 адресам".

"Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, комиссия администрации выезжает на адреса для оценки причиненного ущерба, проводит обследование и фиксирует последствия. К настоящему моменту зафиксированы повреждения кровли, потолков и чердачных помещений домов. По итогам оценки причиненного ущерба жителям окажут необходимую помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, 7 сентября оборудование Ильского нефтезавода в Краснодарском крае загорелось в результате атаки беспилотника. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

30 августа после атаки беспилотника произошел пожар на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. В тот же день он был потушен.