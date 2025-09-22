Макс Ферстаппен стал победителем бакинского этапа "Формулы-1"

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-При Азербайджана "Формулы-1".

Как писал "Кавказский узел", первым в квалификационном заезде бакинского этапа чемпионата "Формулы-1" стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Соглашение о проведении Гран-при Азербайджана продлено до 2030 года.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. Накануне очередного этапа гонок в 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в связи с соревнованиями. Победителем этапа стал пилот команды McLaren Оскар Пиастри.

Победителем бакинского этапе чемпионата "Формулы-1" стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, которые в 2022 году уже побеждал на этой трассе, пишет 21 сентября Oxu.az.

Вторым на этапе стал пилот команды Mercedes AMG F1 Джордж Рассел, третьим - Карлос Сайнс из команды Williams.

После победы на Гран-при Азербайджана Ферстаппен сравнялся с Льюсом Хэмилтоном из команды Ferrari по количеству "Больших шлемов". Для их получения гонщик должен стартовать с поул-позиции, лидировать в гонке на финише каждого круга, показать лучшее время на круге и финишировать первым. На счету Ферстаппена и Хэмилтона по шесть таких "Больших шлемов", сообщает "Чемпионат".

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Про критическое отношение бакинцев к проведению гонок "Формулы-1" рассказал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Конечно, центральные улицы закрыты для транспорта, так как соревнования проходят на городских центральных дорогах. И, конечно, сеть полна руганью бакинцев в адрес организаторов международных соревнований. Редко кто им возражает, говоря, что "Формула" в Баку это красиво и праздник, надо продолжать", - написал он в посте "Азербайджанская традиция - хаять все. Сегодня ругаем "Формулу".

