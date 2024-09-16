16 сентября 2024, 02:46

Оксар Пиастри стал победителем бакинского этапа "Формулы-1"

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Пилот McLaren, австралиец Оскар Пиастри выиграл бакинский этап чемпионата "Формулы-1", его команда по итогам гонки возглавила Кубок конструкторов.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября в Баку завершилась квалификация бакинского этапа чемпионата "Формулы-1", ее победителем стал пилот Ferrari Шарль Леклер.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса. В 2023 году победителем азербайджанского этапа гонки стал пилот команды Red Bull Серхио Перес. 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче виз гостям этапа "Формулы-1" в Баку непосредственно в международных аэропортах.

Гонщик команды McLaren Оскар Пиастри выиграл Гран-При Азербайджана "Формулы-1", который прошел 15 сентября. Вторым в гонке стал Шарль Леклер, третье место занял представитель команды Mercedes Джордж Расселл, пишет Oxu.az.

По итогам Гран-при команда McLaren набрала 475 очков, опередив лидера Red Bull (456 очков), и возглавила Кубок конструкторов.

На последнем круге борьба за место на подиуме шла между Карлосом Сайнсом из команды Ferrari и Серхио Пересом из команды Red Bull, однако они столкнулись и разбили машины, не сумев доехать до финиша, пишет "Газета.ру".

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Про критическое отношение бакинцев к проведению гонок "Формулы-1" рассказал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Конечно, центральные улицы закрыты для транспорта, так как соревнования проходят на городских центральных дорогах. И, конечно, сеть полна руганью бакинцев в адрес организаторов международных соревнований. Редко кто им возражает, говоря, что "Формула" в Баку это красиво и праздник, надо продолжать", - написал он в посте "Азербайджанская традиция - хаять все. Сегодня ругаем "Формулу".

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Примечание:

"Азербайджанский Гран-при "Формулы-1" собрал почти 30 тысяч зрителей", "Этап "Формулы-1" 2018 года в Сочи перенесен на сентябрь", "Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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