Тумсо* сообщил о возвращении участника стрельбы у офиса Wildberries в Чечню

Умар Чичаев подписал контракт с Минобороны, но вместо фронта отправился в Чечню, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов*. На сайте суда указано, что последний раз Чичаеву срок ареста вместе с двумя другими арестованными по делу о стрельбе в Wildberries, продлен 12 августа.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая было вынесено решение о продлении ареста обвиняемым по статье об убийстве двух и более лиц Андрею Ефремову, Умару Чичаеву и Магомеду Исаеву, следует из карточки дела на сайте Басманного суда Москвы. Только им из 23 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries продлен арест, остальные или отправились на СВО, или освобождены в "связи с непричастностью".

Умар Чичаев родом из Чечни, он является чемпионом мира по тхэквондо и мастером спорта по кикбоксингу. Умар Чичаев является бойцом MMA из Чечни, ранее он в своих соцсетях опубликовал совместные фото с Рамзаном Кадыровым и его соратниками – депутатом от Чечни Адамом Делимхановым и зампредом правительства республики Абузайдом Висмурадовым. На других фото Чичаев был одет в форму СОБР Росгвардии. Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Умар Чичаев, арестованный за стрельбу в офисе Wildberries, оказался на свободе, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*.

"Точная дата его освобождения неизвестна, однако удалось выяснить обстоятельства, при которых он покинул СИЗО. Чичаев подписал контракт для участия в СВО и был этапирован в Ростов-на-Дону, откуда его должны были передать в воинское подразделение и отправить на передовую. Но вместо фронта он направился прямиком в Чечню, где и находится по сей день", - сообщил он.

Источников информации он не назвал.

При этом на сайте Басманного суда указано, что 12 августа был продлен арест Умару Чичаеву, Андрею Ефремову и Л. Бахтурину (полное имя не указано), все они обвиняются по статье об убийстве. Ходатайство следствия о продлении срока пребывания под стражей было удовлетворено, на следующий день это решение было обжаловано.

Напомним, 18 сентября 2024 года группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке в Москве, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября 2024 года число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

