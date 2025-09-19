Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни профинансировали через фонд имени Ахмата Кадырова строительство школы искусств в Цхинвале. Заведение также носит имя Ахмата Кадырова.

Фонд имени Ахмата Кадырова финансировал многие проекты и развлечения властей Чечни, в том числе стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил, говорится в материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Торжественное открытие школы искусств имени Ахмата Кадырова состоялось сегодня в Цхинвале при участии президента Южной Осетии Алана Гаглоева и главы Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Строительство этого учебного заведения "является подарком" Рамзана Кадырова Южной Осетии, сообщил сегодня ТАСС.

Гаглоев в ходе церемонии произнес "особые слова благодарности" в адрес Рамзана Кадырова и его матери Аймани Кадыровой, которая возглавляет фонд. Лично они на встрече не присутствовали, поэтому Гаглоев обратился к делегации из Чечни с просьбой "передать слова приветствия и самые теплые пожелания дорогому брату".

"Это яркое свидетельство братских отношений между нашими народами, доказательство крепкой дружбы и взаимной поддержки. Жители Южной Осетии признательны за то, что у наших детей теперь есть возможность заниматься искусством в достойных условиях и чувствовать себя частью большой культурной семьи", - цитирует слова президента Южной Осетии его пресс-служба.

Ахмед Дудаев в своей речи заявил о "прочной связи" между народами Чечни и Южной Осетии, сославшись на то, что жители обеих республик "пережили много трагических событий". Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, в свою очередь, похвалил заслуги Ахмата Кадырова и "выразил уверенность, что воспитанники школы будут хранить память о легендарной личности".

О том, что в Цхинвале будет построена школа искусств имени Ахмата Кадырова, власти республики объявили еще летом 2024 года. Тогда Гаглоев также высказывал благодарность Аймани Кадыровой "за регулярную помощь Южной Осетии", следует из публикации на сайте Миннаца Чечни от 22 июля 2024 года.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.