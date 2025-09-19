×

15:46, 19 сентября 2025

Автора канала про Армению лишили гражданства России

Мужчина. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Тамбовской области сообщило о лишении гражданства блогера Самвела Карапетяна в связи с созданием "угрозы безопасности". Карапетян оспорил решение, так как получил гражданство по рождению, но полиция оставила решение в силе. Блогер предположил, что решение политически мотивировано.

Автор блога SisMasis Самвел Карапетян в мае получил уведомление от МВД о лишении гражданства России за "создание угрозы безопасности", сообщил сегодня правозащитный проект "Слово защите".

"Ни копии решения, ни разъяснений, только сухое письмо. Я подал жалобу. Чётко доказал, что я гражданин по рождению: сын военнослужащего российской армии, служившего в Закавказье, а позже в Тамбове. У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобретал, а получил, как ребенок военнослужащего российской армии, родившийся в СССР. Другого гражданства в момент службы отца в Советской, а затем в российской армии он не получал. Гражданином другого государства не являлся. Таким образом, я являюсь гражданином Российской Федерации по праву рождения. Но МВД прислало ответ: решение оставляют в силе, а моё гражданство называют "приобретённым". То есть пытаются искусственно изменить мой правовой статус. Теперь я иду в суд. Это не просто мой личный вопрос - это прецедент. Потому что если можно отобрать гражданство у человека по рождению, значит, завтра так могут поступить с любым", - написал Карапетян в своем Telegram-канале.

По его мнению, причиной могла стать позиция, которую он выражает в своем Telegram-канале. "Я последовательно критикую политику Кремля в отношении Армении, и именно после этого на меня усилилось давление. (Хотя всегда поддерживал и поддерживаю СВО). Но главное - у меня есть серьёзные основания полагать, что здесь приложила руку и азербайджанская диаспора. Поэтому у меня нет сомнений: в этой истории есть политическая подоплёка и попытка заставить меня замолчать", - подчеркнул он в сообщении от 17 сентября.

Он добавил, что ему поступали и продолжают поступать угрозы, и он в 2021-2022 годах обращался в СК с заявлением, но "дело даже не стали рассматривать".

Дело Самвела Карапетяна будет вести адвокат Виолетта Волкова.

"Интересное дело приняла. Гражданин РФ по рождению (!), сын военнослужащего РФ, несшего службу в воинской части за пределами РФ в конце 80-х - начале 90-х, а затем в РФ, лишён гражданства, как представляющий угрозу безопасности РФ. Другого гражданства (до российского) не имел. Чудны дела твои, миграционная служба МВД Тамбовской области", - написала  в своем Telegram-канале Волкова 17 сентября.

На блог Карапетяна в Telegram подписано более 25 тысяч человек. Он активно публикует информацию о происходящем в Армении, критикует действия властей Армении и частично российские власти. "Независимый авторский проармянский канал!" - говорится в описании канала.

"Канал "СисМасис" имел пророссийскую направленность до событий сентября 2023 года, после которых автор канала критиковал российских миротворцев за предательство армянского населения", пишет Telegram-канал "Дежурный по Закавказью".

"Кавказский узел" писал, что ранее сообщалось о лишении приобретенного гражданства представителей азербайджанской диаспоры на фоне кризиса в отношениях Баку и Москвы.

Так, в начале июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, 9 июля он покинул Россию. По словам адвоката Ибрагимова, лишение последнего гражданства не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой. В августе появилась информация, что лишен гражданства России азербайджанский бизнесмен Аршад Ханкишиев, бывший глава ликвидированной судом национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали давление на выходцев из Азербайджана в России и ряд случаев лишения их гражданства признаком инспирированной сверху кампании.  

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Автор: "Кавказский узел"

