×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:54, 19 сентября 2025

Власти Кубани отчитались о сокращении площади пожара на свалке в Новороссийске

Возгорание на свалке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", утром 6 сентября возник пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар сопровождается сильным задымлением, борьбу с возгоранием усложняют порывы ветра, отчитался мэр города. К 7 сентября площадь пожара сократилась до 800 квадратных метров. К 14 сентября власти рапортовали, что открытое горение на свалке ликвидировано, но местные жители заявили, что тление продолжается, а гарь и смрад накрывают целые районы

На мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась к 17 сентября до 300 квадратных метров, а к вечеру 18 сентября - до 250 квадратных метров, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края. 

По информации чиновников, в тушении пожара на свалке задействованы водовозка, самосвалы, бульдозеры и экскаватор, всего восемь машин. “По состоянию на 18 сентября уже выполнили более 1,2 тысяч рейсов, отсыпали свыше 12,4 тысяч кубометров грунта”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

Управление Роспотребнадзора, в свою очередь, отчиталось о замерах воздуха в районе Щелбы 18 сентября, сообщив, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышены, отмечает канал “Раньше всех Новороссийск”. 

Эколог Евгений Витишко 18 сентября напомнил в своем Telegram-канале, что Росприроднадзор ранее обещал провести внеплановую проверку на мусорном полигоне в Новороссийске. Ведомство еще 9 сентября сообщило, что материалы по итогам обследования свалки “направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки”. 

“Полигон в урочище Щелбы регулярно попадает в поле зрения Службы. Ранее предприятие обязали возместить более 3,2 млн рублей за загрязнение почв фильтратом, также инспекторы неоднократно фиксировали нарушения при эксплуатации полигона и случаи возгораний”, - говорится в публикации официального канала Росприроднадзора. 

Тление на свалке тушат песком из Анапы, который был загрязнен мазутом, после чего прошел "минимальную обработку", заявила ранее член Общественной палаты Новороссийска,  кандидат геолого-минералогических наук Ирина Матасова. Экологический Telegram-канал "Зеленый змий" 16 сентября сообщил со ссылкой на собственные источники, что Генпрокуратура взяла под контроль на мусорном полигоне в Новороссийске и проверит законность использования для тушения пожара собранного в Анапе песка с мазутом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:56, 19 сентября 2025
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
22:58, 18 сентября 2025
Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине
21:39, 18 сентября 2025
За гибель туриста на рафтинге в Адыгее инструктору дали условный срок
19:55, 18 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на СВО
18:13, 18 сентября 2025
К условному сроку приговорили свидетельницу Иеговы* из Карачаево-Черкесии
04:59, 18 сентября 2025
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Все события дня
Новости
Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
09:46, 19 сентября 2025
Оперштаб отчитался о полной очистке морского дна от мазута в районе Анапы и Темрюка
Пробка на мосту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:38, 19 сентября 2025
Почти две сотни машин скопилось в пробке перед Крымским мостом
Межобластная тюремная больница 19. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/profile/1152865268?lang=ru
20:48, 18 сентября 2025
Бывший главврач ростовской туберкулезной больницы освободился по УДО
Объявление о пропаже щенка по кличке Пеппа. Скриншот фото "Фонтанка" от 17.09.25, https://www.fontanka.ru/2025/09/17/76033179/
19:49, 18 сентября 2025
Задержание фигурантки дела о краже собаки в Сочи обнадежило ее хозяйку
Пожарный. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
12:50, 18 сентября 2025
Нефтегазовое предприятие загорелось после атаки БПЛА на Кубань
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Ирина Карпова. Кадр видеосюжета телекомпании "Дагестан".
19 сентября 2025, 02:58
Зоозащитница Карпова попросила о поддержке Меликова и главу МВД Дагестана

Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева
18 сентября 2025, 18:48
Тархан Эльдукаев приговорен к длительному сроку

Мурад Адам. Скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564656504506376&set=pb.100028861253705.-2207520000&type=3
18 сентября 2025, 14:49
Казахстанский адвокат Мовлаева заявил об угрозах

Валентина Шостак (слева) и Татьяна Плешакова (справа). Фото: предвыборные плакаты кандидатов, коллаж "Кавказского узла".
18 сентября 2025, 03:56
Две кандидатки в депутаты столкнулись с преследованием после выборов в Горячем Ключе

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше