Власти Кубани отчитались о сокращении площади пожара на свалке в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", утром 6 сентября возник пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар сопровождается сильным задымлением, борьбу с возгоранием усложняют порывы ветра, отчитался мэр города. К 7 сентября площадь пожара сократилась до 800 квадратных метров. К 14 сентября власти рапортовали, что открытое горение на свалке ликвидировано, но местные жители заявили, что тление продолжается, а гарь и смрад накрывают целые районы.

На мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась к 17 сентября до 300 квадратных метров, а к вечеру 18 сентября - до 250 квадратных метров, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По информации чиновников, в тушении пожара на свалке задействованы водовозка, самосвалы, бульдозеры и экскаватор, всего восемь машин. “По состоянию на 18 сентября уже выполнили более 1,2 тысяч рейсов, отсыпали свыше 12,4 тысяч кубометров грунта”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Управление Роспотребнадзора, в свою очередь, отчиталось о замерах воздуха в районе Щелбы 18 сентября, сообщив, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышены, отмечает канал “Раньше всех Новороссийск”.

Эколог Евгений Витишко 18 сентября напомнил в своем Telegram-канале, что Росприроднадзор ранее обещал провести внеплановую проверку на мусорном полигоне в Новороссийске. Ведомство еще 9 сентября сообщило, что материалы по итогам обследования свалки “направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки”.

“Полигон в урочище Щелбы регулярно попадает в поле зрения Службы. Ранее предприятие обязали возместить более 3,2 млн рублей за загрязнение почв фильтратом, также инспекторы неоднократно фиксировали нарушения при эксплуатации полигона и случаи возгораний”, - говорится в публикации официального канала Росприроднадзора.

Тление на свалке тушат песком из Анапы, который был загрязнен мазутом, после чего прошел "минимальную обработку", заявила ранее член Общественной палаты Новороссийска, кандидат геолого-минералогических наук Ирина Матасова. Экологический Telegram-канал "Зеленый змий" 16 сентября сообщил со ссылкой на собственные источники, что Генпрокуратура взяла под контроль на мусорном полигоне в Новороссийске и проверит законность использования для тушения пожара собранного в Анапе песка с мазутом.

