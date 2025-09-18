×

07:56, 18 сентября 2025

Кандидат в депутаты гордумы Ростова-на-Дону отказался оспаривать итоги выборов

Евгений Федяев. Фото: сайт законодательного собрания Ростовской области.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат от КПРФ Евгений Федяев подал в прокуратуру заявление о вбросе бюллетеней в ходе выборов в городскую думу Ростова-на-Дону. Обжалование итогов голосования в суде он считает бесперспективным. 

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат заксобрания Ростовской области Федяев, который баллотировался в ростовскую гордуму, заявил о фиксации наблюдателями вброса на одном из участков. "Вызвать смог только полицию, в прокуратуре так никто трубку и не снял. Несмотря на ведение на участке видеофиксации, полиция отказалась запись изымать или просматривать", - написал он 12 сентября в своем Telegram-канале, уточнив, что не смог добиться изъятия бюллетеней. 

Кандидат в депутаты городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Евгений Федяев подал заявление в прокуратуру о нарушениях в ходе голосования. "Теперь мы ждем ответа", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что не будет обжаловать результат в суде. "С учетом нынешней судебной практики это практически бесполезно", - заявил Федяев.

"На участках, где комиссия не фальсифицировала явку, она составила вчера на моих участках в среднем 130-160 человек, на этом участке в результате вброса - 661 человек", - ранее сообщил кандидат в депутаты гордумы.

Аномально высокое количество проголосовавших на одном из участков может быть косвенным свидетельством вброса, сообщил российский юрист, не пожелавший публиковать свое имя. 

"Есть статья 142.1 УК "Фальсификация итогов голосования", она как раз охватывает различные незаконные действия, включая "вброс" бюллетеней. Наказание там может варьироваться от штрафа в 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы. Прямым свидетельством вброса может быть либо видеозапись, либо показания наблюдателей или членов избирательной комиссии", - отметил юрист.

"В случае если полиция отказывается принимать заявление о нарушении в ходе голосования, можно жаловаться начальнику ОВД. Второй вариант – обращение в прокуратуру. Еще один вариант – обращение в Следственный комитет. Кто-то из них все же примет заявление", – отметил юрист.

На состоявшихся муниципальных выборах основная интрига заключалась в том, сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". 

За список кандидатов "Единой России" проголосовали 67,4% избирателей. На втором месте КПРФ — 11,3%. Далее идут ЛДПР — 7,56%, "Новые люди" — 7,33%, "Справедливая Россия — За правду" — 3,42%, "Коммунисты России" — 2,05%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По итогам выборов в состав ростовской гордумы восьмого созыва, насчитывающей 40 депутатских мест, вошли 34 члена от партии "Единая Россия", заявил спикер Александр Ищенко. Из этого числа партия набрала 27 депутатов по одномандатным округам и семь - по партийному списку.

Таким образом, "Единая Россия" получила на один мандат меньше по сравнению с предыдущим составом парламента. У КПРФ по-прежнему два мандата. ЛДПР увеличила свое представительство с одного до двух депутатов. Столько же депутатских мест займут представители партии "Новые люди", ранее в думе не представленные, уточняет издание 161.ru.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходили сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

