Нарушения на выборах в Астрахани вызвали критику Памфиловой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кандидат в депутаты Андрей Смирнов на участке в Астрахани пытался забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК. Сам кандидат опроверг заявления Памфиловой.
Как писал "Кавказский узел", в регионах России с 12 по 14 сентября проходили губернаторские и муниципальные выборы, в том числе в Астрахани - выборы депутатов гордумы. На одном из участков в Астрахани, где проходили выборы в гордуму, были зафиксированы нарушения при надомном голосовании, а на другом - члены комиссии вернулись в помещение после закрытия участка.
В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".
Полицейские составили протокол по статье "побои" на кандидата в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрея Смирнова после инцидента на избирательном участке.
"Появилась информация, что кандидат от КПРФ Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова на сегодняшнем брифинге, сообщают РИА Новости.
"Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - цитирует Панфилову издание.
Однако сам Смирнов сегодня заявил о том, что он "никого не трогал" и "требует провести расследование". "Мне много пишут про ситуацию которая пестрит в различных анонимных пабликах и она уже вышла на федеральный уровень. Поясню, что вечером 13 сентября на участке №435 я увидел, как председатель комиссии спешно спрятала документ при моём приближении. На мои просьбы показать его отказ, после чего секретарь комиссии выхватила листок и унесла в сторону. Подчёркиваю: я никого не трогал и проведённый спектакль выглядит как попытка прикрыть что-то важное", - написал Смирнов сегодня в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "подал жалобу в областную комиссию и требует расследования". "Также надеюсь, что полиция проведёт полноценную оценку ситуации", - заявил депутат.
В думу впервые прошли "Новые люди"
Всего в городской думе 36 депутатских мест. Предварительно, по итогам голосования, 18 депутатов сохранили свои места Однако, столько же – 18 депутатов – являются новичками в городской политике. Таким образом, состав думы Астрахани обновился ровно наполовину, сообщает astrakhanpost.ru.
По предварительным итогам выборов, от «Единой России» в думу Астрахани прошли 28 депутатов — столько же входило во фракцию ЕР предыдущего созыва на момент выборов. "Но есть важный момент. Доля «партии власти» была выше, так как к концу созыва всего в гордуме осталось 33 депутата, а не 36", - отмечает сегодня астраханское издание "ArbuzToday".
По данным издания, ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ удвоили число своих депутатов. Если в прошлом созыве от каждой из этих партий было по одному представителю, то теперь — по два. Впервые в астраханской гордуме появились депутаты от «Новых Людей», причем сразу двое. А вот партия «Родина» теперь там не представлена вообще, в отличие от предыдущего созыва.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.