Нарушения на выборах в Астрахани вызвали критику Памфиловой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кандидат в депутаты Андрей Смирнов на участке в Астрахани пытался забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК. Сам кандидат опроверг заявления Памфиловой.

Как писал "Кавказский узел", в регионах России с 12 по 14 сентября проходили губернаторские и муниципальные выборы, в том числе в Астрахани - выборы депутатов гордумы. На одном из участков в Астрахани, где проходили выборы в гордуму, были зафиксированы нарушения при надомном голосовании, а на другом - члены комиссии вернулись в помещение после закрытия участка.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Полицейские составили протокол по статье "побои" на кандидата в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрея Смирнова после инцидента на избирательном участке.

"Появилась информация, что кандидат от КПРФ Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова на сегодняшнем брифинге, сообщают РИА Новости.

Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации Муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

"Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - цитирует Панфилову издание.

Однако сам Смирнов сегодня заявил о том, что он "никого не трогал" и "требует провести расследование". "Мне много пишут про ситуацию которая пестрит в различных анонимных пабликах и она уже вышла на федеральный уровень. Поясню, что вечером 13 сентября на участке №435 я увидел, как председатель комиссии спешно спрятала документ при моём приближении. На мои просьбы показать его отказ, после чего секретарь комиссии выхватила листок и унесла в сторону. Подчёркиваю: я никого не трогал и проведённый спектакль выглядит как попытка прикрыть что-то важное", - написал Смирнов сегодня в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "подал жалобу в областную комиссию и требует расследования". "Также надеюсь, что полиция проведёт полноценную оценку ситуации", - заявил депутат.

В думу впервые прошли "Новые люди"

Всего в городской думе 36 депутатских мест. Предварительно, по итогам голосования, 18 депутатов сохранили свои места Однако, столько же – 18 депутатов – являются новичками в городской политике. Таким образом, состав думы Астрахани обновился ровно наполовину, сообщает astrakhanpost.ru.

По предварительным итогам выборов, от «Единой России» в думу Астрахани прошли 28 депутатов — столько же входило во фракцию ЕР предыдущего созыва на момент выборов. "Но есть важный момент. Доля «партии власти» была выше, так как к концу созыва всего в гордуме осталось 33 депутата, а не 36", - отмечает сегодня астраханское издание "ArbuzToday".

По данным издания, ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ удвоили число своих депутатов. Если в прошлом созыве от каждой из этих партий было по одному представителю, то теперь — по два. Впервые в астраханской гордуме появились депутаты от «Новых Людей», причем сразу двое. А вот партия «Родина» теперь там не представлена вообще, в отличие от предыдущего созыва.