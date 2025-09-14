Нарушения зафиксированы на избирательных участках в Астрахани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На одном из участков в Астрахани, где проходят выборы в гордуму, зафиксированы нарушения при надомном голосовании, а на другом члены комиссии вернулись в помещение после закрытия участка.
Как писал "Кавказский узел", в регионах России с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы, в том числе в Астрахани – выборы депутатов гордумы. На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".
На выборах в гордуму Астрахани зафиксированы "события, вызывающие серьёзное беспокойство по поводу прозрачности выборов", заявило вечером 13 сентября областное отделение КПРФ.
"На участке в 29-й школе Трусовского района сразу после открытия появилось более 35 заявлений на надомное голосование. Для сравнения, на четырёх соседних участках таких заявлений не было вовсе. Наблюдателям сначала отказали в присутствии на выездном голосовании, однако один из них всё же смог поехать вместе с комиссией и выяснил, что жители квартир, к которым приходили члены УИК, не подавали заявлений на голосование на дому", - говорится в публикации, размещенной на сайте партии.
Это может указывать на вброс фиктивных заявлений и искусственное увеличение явки, отмечается в сообщении.
Кроме того, 12 сентября после закрытия участка №438 и опечатывания бюллетеней несколько членов комиссии вернулись в здание школы, где расположен участок и хранятся бюллетени, говорится в этой же публикации.
Подано заявление о возможных манипуляциях с бюллетенями
"Свет в помещении для голосования был включён около часа, после этого они покинули здание, где находится избирательный участок. На вопросы о причинах визита они отказались отвечать. Была вызвана полиция и подано заявление о возможных манипуляциях с бюллетенями. Также было подано заявление в облизбирком о запросе видеозаписей с камер видеонаблюдения на участке. Областное отделение КПРФ требует публичного расследования и обеспечения честности голосования", - заявила партия.
Избирком Астраханской области и областное управление МВД, по состоянию на 07.15 мск 14 сентября, не сообщили в своих телеграм-каналах о каких-либо нарушениях при голосовании в регионе.
Напомним, в Краснодарским крае и Ростовской области кандидаты сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.
Наблюдатели на Кубани также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.
В первый день голосования наблюдатель в Горячем Ключе заявил, что представитель администрации попытался остаться на участке после ухода кандидатов и наблюдателей, чтобы "работать с документами". В участок была вызвана полиция.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.