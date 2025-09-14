×

Кавказский узел

Лента новостей
07:25, 14 сентября 2025

Нарушения зафиксированы на избирательных участках в Астрахани

Люди на избирательном участке. Фото: избирком Астраханской области https://t.me/Izbirkom30/6633

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На одном из участков в Астрахани, где проходят выборы в гордуму, зафиксированы нарушения при надомном голосовании, а на другом члены комиссии вернулись в помещение после закрытия участка.

Как писал "Кавказский узел", в регионах России с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы, в том числе в Астрахани – выборы депутатов гордумы. На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

На выборах в гордуму Астрахани зафиксированы "события, вызывающие серьёзное беспокойство по поводу прозрачности выборов", заявило вечером 13 сентября областное отделение КПРФ.

"На участке в 29-й школе Трусовского района сразу после открытия появилось более 35 заявлений на надомное голосование. Для сравнения, на четырёх соседних участках таких заявлений не было вовсе. Наблюдателям сначала отказали в присутствии на выездном голосовании, однако один из них всё же смог поехать вместе с комиссией и выяснил, что жители квартир, к которым приходили члены УИК, не подавали заявлений на голосование на дому", - говорится в публикации, размещенной на сайте партии.

Это может указывать на вброс фиктивных заявлений и искусственное увеличение явки, отмечается в сообщении.

Кроме того, 12 сентября после закрытия участка №438 и опечатывания бюллетеней несколько членов комиссии вернулись в здание школы, где расположен участок и хранятся бюллетени, говорится в этой же публикации.

Подано заявление о возможных манипуляциях с бюллетенями

"Свет в помещении для голосования был включён около часа, после этого они покинули здание, где находится избирательный участок. На вопросы о причинах визита они отказались отвечать. Была вызвана полиция и подано заявление о возможных манипуляциях с бюллетенями. Также было подано заявление в облизбирком о запросе видеозаписей с камер видеонаблюдения на участке. Областное отделение КПРФ требует публичного расследования и обеспечения честности голосования", - заявила партия.

Избирком Астраханской области и областное управление МВД, по состоянию на 07.15 мск 14 сентября, не сообщили в своих телеграм-каналах о каких-либо нарушениях при голосовании в регионе.

Напомним, в Краснодарским крае и Ростовской области кандидаты сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

Наблюдатели на Кубани также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

В первый день голосования наблюдатель в Горячем Ключе заявил, что представитель администрации попытался остаться на участке после ухода кандидатов и наблюдателей, чтобы "работать с документами". В участок была вызвана полиция.

Автор: "Кавказский узел"

