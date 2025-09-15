"Единая Россия" победила на выборах в городские думы Ставропольского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители партии "Единая Россия" набирали от 52 до 67 процентов голосов в ходе выборов в думы Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска.

Как писал "Кавказский узел", на муниципальных выборах Юга России основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики.

Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании в регионах.

ЦИК России опубликовал на своем сайте итоги голосования на досрочных выборах депутатов городской Думы Ставрополя. 64,72% избирателей отдали свои голоса за представителей "Единой России"; 10,62% - КПРФ; 9,66% - ЛДПР.

На выборах в думу города Ессентуков кандидаты от "Единой России" набрали 53,19%; члены КПРФ - 19,96%; представители ЛДПР - 13,25%. Избиратели, проголосовавшие в Железноводске, отдали единороссам 52,91% голосов; 19,86% - представителям ЛДПР; 13,37% - "Справедливой России - За правду". Кандидаты от "Единой России" в думу Кисловодска получили 66,75% голосов; представители КПРФ - 11,65%, члены ЛДПР - 8,25%. В Пятигорске за "Единую Россию" проголосовали 67,08% избирателей, КПРФ - 10,23%, ЛДПР - 9,13%.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края Сергей Тарасов заявил, что выборы во всех 24 муниципалитетах признаны состоявшимися, обработаны 100% протоколов. Явка составила 45,57%, проголосовали более 640 тысяч избирателей, сообщает «Интерфакс».

