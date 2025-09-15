Активисты призвали карабахских беженцев присоединиться к общественным советам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армении при поддержке ЕС стартовал проект "Права человека с беженцами и для беженцев", цель которого - помочь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в реализации их прав. Общественные советы формируются в Ереване, Гюмри, Дилижане, Ехегнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха и получили гражданство Армении, среди них пять тысяч несовершеннолетних, которые получают гражданство автоматически вслед за родителями. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, при этом сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой - по их словам, гражданство требуется также для трудоустройства.

Объявление о создании общественных советов беженцев и заявку на вступлении опубликовала на своем сайте общественная организация «Союз Арцах (Нагорный Карабах)». В тексте говорится, что ОСБ создаются с целью «поддержка и расширение прав и возможностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха путем повышения уровня знаний и осведомленности об их правах, а также обеспечения доступа к информации о доступных им услугах и возможностях». Работой общественных советов будут заниматься в Ереване - НПО «Союз защиты интересов и прав арцахцев», в городе Гюмри - НПО «Социально-психологический центр «Канани», в Ехегнадзоре - НПО территориального развития «Труд и Родина», в Дилижане - НПО «Дилижанский центр сотрудничества молодежи».

«В общественные советы могут вступить беженцы, которые готовы присутствовать на ежемесячных дискуссиях, тренингах и семинарах, где будут обсуждаться проблемы беженцев и пути их решения, а также предлагать решения общественных проблем, которые будут финансироваться», - рассказал 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО «Союз защиты интересов и прав арцахцев» и «Союз Арцах» Артак Бегларян.

Такая программа позволяет предоставить насильственно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха возможность получить необходимые знания о своих правах и возможностях для решения проблем

По его словам, программа будет действовать два года. «В сентябре мы начали прием заявок. Крайний срок подачи заявок – 23 сентября 2025 года. После этого мы объявим о первом собрании. Между советами в Ереване и в регионах будет тесное сотрудничество. Такая программа позволяет предоставить насильственно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха возможность получить необходимые знания о своих правах и возможностях для решения проблем», - сказал Бегларян.

Он также добавил, что «создание общественных советов при международной поддержке является необходимым и долгожданным шагом, это дает реальную возможность беженцам активно участвовать в процессах, продвигать свои интересы в структурах, принимающих решения, касающиеся вопросов беженцев».

Карабахский общественный деятель Татьяна Агаян считает создание общественного совета положительным шагом.

«Особенно примечательно, что общественные советы имеют выход на международный уровень, так как это дает возможность более эффективно заявлять о проблемах беженцев, а возможно, и решить кое-что из этих проблем. Но с другой стороны, за последние два года создавались несколько подобных общественных структур, но не все смогли чего-то добиться. Кроме того, все эти инициативы действуют отдельно, не желают объединяться и сотрудничать. А некоторые просто предпочитают только заседать. Поэтому остается ждать и смотреть, достигнет ли ОСБ намеченных целей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы должны понимать, что есть проблемы, которые возможно решить только в Армении

«Будем надеяться, что программа даст возможность поднять основные волнующие нас вопросы в международных структурах, и попытки найти решения в Армении увенчаются успехом. В то же время мы должны понимать, что есть проблемы, которые возможно решить только в Армении. К примеру, социальные проблемы, для решения которых необходимо добиться желания властей», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" карабахский общественный деятель Ваграм Саркисян.

Напомним, что к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.