×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:56, 15 сентября 2025

Активисты призвали карабахских беженцев присоединиться к общественным советам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армении при поддержке ЕС стартовал проект "Права человека с беженцами и для беженцев", цель которого - помочь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в реализации их прав. Общественные советы формируются в Ереване, Гюмри, Дилижане, Ехегнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха и получили гражданство Армении, среди них пять тысяч несовершеннолетних, которые получают гражданство автоматически вслед за родителями. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, при этом сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой - по их словам, гражданство требуется также для трудоустройства. 

Объявление о создании общественных советов беженцев и заявку на вступлении опубликовала на своем сайте общественная организация «Союз Арцах (Нагорный Карабах)». В тексте говорится, что ОСБ создаются с целью «поддержка и расширение прав и возможностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха путем повышения уровня знаний и осведомленности об их правах, а также обеспечения доступа к информации о доступных им услугах и возможностях». Работой общественных советов будут заниматься в Ереване - НПО «Союз защиты интересов и прав арцахцев», в городе Гюмри - НПО «Социально-психологический центр «Канани», в Ехегнадзоре - НПО территориального развития «Труд и Родина», в Дилижане - НПО «Дилижанский центр сотрудничества молодежи».

«В общественные советы могут вступить беженцы, которые готовы присутствовать на ежемесячных дискуссиях, тренингах и семинарах, где будут обсуждаться проблемы беженцев и пути их решения, а также предлагать решения общественных проблем, которые будут финансироваться», - рассказал 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла" председатель НПО «Союз защиты интересов и прав арцахцев» и «Союз Арцах» Артак Бегларян.

Такая программа позволяет предоставить насильственно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха возможность получить необходимые знания о своих правах и возможностях для решения проблем

По его словам, программа будет действовать два года. «В сентябре мы начали прием заявок. Крайний срок подачи заявок – 23 сентября 2025 года. После этого мы объявим о первом собрании. Между советами в Ереване и в регионах будет тесное сотрудничество. Такая программа позволяет предоставить насильственно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха возможность получить необходимые знания о своих правах и возможностях для решения проблем», - сказал Бегларян.

Он также добавил, что «создание общественных советов при международной поддержке является необходимым и долгожданным шагом, это дает реальную возможность беженцам активно участвовать в процессах, продвигать свои интересы в структурах, принимающих решения, касающиеся вопросов беженцев».

Карабахский общественный деятель Татьяна Агаян считает создание общественного совета положительным шагом.

«Особенно примечательно, что общественные советы имеют выход на международный уровень, так как это дает возможность более эффективно заявлять о проблемах беженцев, а возможно, и решить кое-что из этих проблем. Но с другой стороны, за последние два года создавались несколько подобных общественных структур, но не все смогли чего-то добиться. Кроме того, все эти инициативы действуют отдельно, не желают объединяться и сотрудничать. А некоторые просто предпочитают только заседать. Поэтому остается ждать и смотреть, достигнет ли ОСБ намеченных целей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы должны понимать, что есть проблемы, которые возможно решить только в Армении

«Будем надеяться, что программа даст возможность поднять основные волнующие нас вопросы в международных структурах, и попытки найти решения в Армении увенчаются успехом. В то же время мы должны понимать, что есть проблемы, которые возможно решить только в Армении. К примеру, социальные проблемы, для решения которых необходимо добиться желания властей», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" карабахский общественный деятель Ваграм Саркисян.

Напомним, что к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
00:58, 15 сентября 2025
Карабахские беженцы связали получение гражданства Армении с надеждами приобрести жилье
Беженцы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:53, 9 сентября 2025
Бывшая жительница Карабаха рассказала суду об изгнании из региона в начале конфликта
00:22, 6 сентября 2025
МВД Армении открыло новые пункты оформления гражданства для карабахских беженцев
23:57, 2 сентября 2025
Участники митинга в Ереване потребовали вернуть армянских пленных из Азербайджана
Открытие мемориала погибшим в боях карабахцам. Ереван, 2 сентября 2025 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
19:41, 2 сентября 2025
Мемориал погибшим в боях карабахцам открыт в Ереване
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше